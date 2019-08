Vihreät: Luontomme on hätätilassa

Vihreiden mukaan Suomen luonnon hätätila voidaan pysäyttää 2030 mennessä.

Vihreän liiton eduskuntaryhmä vaati Hämeenlinnassa pitämässään kesäkokouksessa nopeita toimia luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi.

– Luontomme on hätätilassa. Käynnissä on maailmanlaajuinen lajien sukupuuttoaalto, joka ilmastonmuutoksen tavoin on ihmisen aiheuttama ja uhkaa elinolosuhteita maapallolla. Myös Suomen luonto köyhtyy hälyttävää tahtia. Jo joka yhdeksäs eliölajimme on uhanalainen. Nyt tarvitaan määrätietoisia toimia suunnan kääntämiseksi, sanoo vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari.

Hänen mukaansa Suomi on epäonnistunut tavoitteessa pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen tavoitevuoteen 2020 mennessä.

– Nyt tarvitaan uskottavat askeleet, joilla tavoite voidaan saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Se on mahdollista, sillä hallitus panostaa luonnonsuojeluun tosissaan edellisen hallituksen tekemien suurten leikkausten jälkeen, Kari sanoo.

Hänen mukaansa tarvittavia askeleita ovat metsiensuojelun METSO-ohjelman rahoituksen vahvistaminen niin, että 96 000 hehtaarin suojelutavoite täyttyy, kun nyt on suojeltu 65 000 hehtaaria sekä soidensuojelun vauhdittaminen niin, että keskeytetyn soidensuojelun täydennysohjelman tavoitteena ollut 117 000 hehtaaria saadaan suojeltua. Nyt on suojeltu 42 000 hehtaaria.

Lisäksi Karin mielestä tarvitaan soiden ennallistamista satojatuhansia hehtaareita, ja myös lintukosteikkojen kunnostamista ja uhanalaisten perinnebiotooppien lisäämistä. Uhanalaisten vaelluskalakantojen elvyttäminen edellyttää patojen ja muiden vaellusesteiden purkamista ja kunnollisten kalateiden rakentamista.

Vihreän liiton eduskuntaryhmän toisen varapuheenjohtajan Jenni Pitkon mukaan metsää katoaa maankäytön tieltä myös Suomessa.

– Kasvaneet hakkuut ja maatalouden levittäytyminen pienentävät arvokkaita hiilinielujamme ja johtavat lajien uhanalaistumiseen. Suomen on korkea aika nähdä metsät luonnon ja ilmastokestävyyden näkökulmasta, hän sanoo.

– Metsiemme tuhlailevan käytön on muututtava ja metsäkato on pysäytettävä. Vanhoja metsiä on suojeltava, hakkuissa suosittava kestävämpiä menetelmiä ja avohakkuita vältettävä. Maataloudessa on edistettävä ravinnekiertoa esimerkiksi biokaasun tuotannolla, ja turvemaiden raivaaminen lietelannan levittämiselle saatava loppumaan. Lihankulutusta on yksiselitteisesti vähennettävä, Pitko vaatii.