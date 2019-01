Vihreät ja vasemmisto eivät halunneet kiirehtiä uusintahakemusten rajoittamista

Turvapaikanhakijoiden uusintahakemuksia rajoittava lakiesitys raukeaa, jos eduskunta ei ehdi sitä käsitellä.

Eduskuntaryhmien puheenjohtajat kokoontuivat tiistaina ja sopivat, että seksuaalirikosten rangaistuksia kiristävää rikoslakia, poliisin henkilötietojen käsittelylakia ja kansalaisuuden menettämiseen liittyvää lakia kiirehditään, jotta ne ehditään käsitellä tällä vaalikaudella.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen esitti ryhmäjohtajien tapaamisessa, että myös turvapaikanhakijoiden uusintahakemuksia rajoittavaa ja lapsiavioliitot kieltävää lakia kiirehdittäisiin. Uusintahakemuksia koskevasta ulkomaalaislain muutoksesta ei kuitenkaan löytynyt yksimielisyyttä.

Vasemmistoliitto ja vihreät vastustivat sitä, että eduskuntaryhmät sitoutuisivat viemään uusintahakemuksia koskevan lain läpi. Käytännössä se tarkoittaa sitä, ettei eduskunta ruuhkautumisen vuoksi välttämättä ehdi käsitellä kyseistä lakiesitystä, vaan se saattaa raueta vaalikauden päättyessä.

Lakiesityksellä on tarkoitus puuttua turvapaikanhakijoiden viivyttämistarkoituksessa tekemiin uusintahakemuksiin. Viime vuonna lähes puolet eli yli 2 100 turvapaikkahakemusta oli uusintahakemuksia.

”Mahdollisuus uusintahakemukseen varmistettava”

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen sanoo, ettei vihreillä ollut tietoa uusintahakemuksia koskevan lakiesityksen sisällöstä, joten he eivät voineet sitoutua siihen.

– Siinä pitää varmistaa se, että on tärkeää, että hakemukset käsiteltäisiin kaiken kaikkiaan nopeasti. Nythän ongelmana on, että prosessit kestävät tosi pitkään, mutta sitten pitää varmistaa myös se, että ne ovat oikeudellisesti hyvin käsitelty, vihreiden Krista Mikkonen perustelee.

Mikkonen toteaa, että silloin kun Suomeen tuli iso joukko turvapaikanhakijoita, hakemuksia käsiteltiin kiireellä.

– Sen takia täytyy varmistaa, että on mahdollisuus tehdä uusintahakemuksia, jos on ollut aikaisemmassa käsittelyssä selkeitä virheitä.

”Kaikkea ei pidä kiristää Oulun varjolla”

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen sanoo, että lakiesityksen käsittely on hallintovaliokunnassa vasta aluillaan ja siihen sisältyy muitakin muutoksia kuin vain uusintahakemusten rajoittaminen. Lakiesityksellä mahdollistetaan myös matkustusasiakirjojen haltuunotto turvapaikanhakijoilta palautusten helpottamiseksi.

– Me emme halunneet, että sitä (lakiesitystä) tähän yhteiseen pakettiin otetaan mukaan, vasemmistoliiton Aino-Kaisa Pekonen sanoo.

Pekonen lisää, että asiasta keskusteltiin ryhmäjohtajien kokouksessa hyvin nopeasti eikä uusintahakemuksia koskeva ulkomaalaislain muutosesitys ollut pöydässä isona kysymyksenä.

Hän myöntää kuitenkin, että vasemmistoliitto on suhtautunut lakiesitykseen lähetekeskustelussa kriittisesti.

– Siinä on kysymyksessä taas yksi turvapaikkapoliittinen kiristys, vaikka aiemmin tehtyjen tiukennusten vaikutuksia turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan ja turvapaikkamenettelyn laatuun ei ole vielä arvioitu, Pekonen sanoo.

Vasemmistoliiton mielestä turvapaikkaperusteet pitäisi arvioida kunnolla kerralla.

– Viime vuosina on ollut paljon ongelmia niissä tapauksissa, missä turvapaikkaperusteita on arvioitu ja oleskelulupa on myönnetty vasta uusintavaiheessa. Kyllä me suhtaudumme tähän kriittisesti eikä myöskään pidetä hyvänä, että nyt kaikkea turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaa lähdetään kiristämään Oulun tapausten varjolla, Pekonen sanoo.

Pekosen mukaan lapsiavioliitoista olisi sen sijaan löytynyt yksimielisyys, mutta sitäkään ei lopulta nostettu ryhmäjohtajien yhteiseen kannanottoon, vaan päätettiin mennä kolme lakia sisältäneen pohjaesityksen mukaan.