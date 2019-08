Vihreät: Ilmasto ei kestä nykyistä lihansyöntiä

Lihankulutusta on vähennettävä, vaatii vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja.

Emma Kari uskoo, että IPCC:n tuore raportti edellyttää myös ruokapolitiikan muuttamista ja lihansyönnin vähentämistä.

– Suomen ilmastopolitiikan on oltava linjassa tutkimuksen kanssa. Tiedeyhteisön viesti on yksiselitteinen: pelkät päästövähennykset liikenteessä ja energiantuotannossa eivät enää riitä. Myös ruuantuotannon on muututtava kestävämmäksi ja sen on tapahduttava nopeasti. Lihankulutusta on vähennettävä, Kari sanoo.

Hän muistuttaa, että Antti Rinteen (sd.) hallituksen ohjelmassa on sovittu ilmastoruokaohjelman laatimisesta, ruuan ilmastojalanjäljen pienentämisestä sekä kasvisruuan osuuden kasvattamisesta julkisissa hankinnoissa.

– Kysymys ei ole siitä, että kaikkien pitäisi ryhtyä kasvissyöjiksi, mutta ruokapolitiikassa on päästävä eroon lihaideologiasta. Suomen on suunnattava tukia kasvisperäisen tuotannon osuuden kasvattamiseen. Ilmasto ei kestä nykyistä lihansyöntiä. Hyvä tavoite hallituksen ilmastoruokaohjelmalle olisi lihankulutuksen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä, Kari esittää.

Ylen viidelle suurimmalle puolueelle tekemän kyselyn mukaan lihansyöntiä pidetään henkilökohtaisena asiana, johon valtion ei pitäisi puuttua. Vain Vihreä liitto on eri mieltä asiasta.