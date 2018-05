Vihreät: Huumausaineiden käytöstä ja kannabiksesta ei tule rangaista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Laittomat päihteet ovat esillä kolmessa tulevassa puoluekokouksessa.

Vihreiden puoluehallitus antoi viikonvaihteessa vihreiden puoluekokoukselle esityksen puolueen poliittiseksi tavoiteohjelmaksi 2019-2023.

Esityksessä on mukana vihreiden kanta huumausaineisiin yläotsikon Puolustetaan heikoimmassa asemassa olevia ja alaotsikon Siirretään päihdepolitiikan painopiste haittojen vähentämiseen alla.

– Rikoslaissa huumausaineeksi määriteltyjen laittomien päihteiden käytöstä ja pienten määrien hallussapidosta tai kannabiksen pienten määrien kasvatuksesta omaan käyttöön ei pidä rangaista, vihreiden puoluehallitus toteaa kantanaan.

Vihreiden puoluehallituksen linjaus on sama kuin vihreiden voimassa olevassa tavoiteohjelmassa.

Viikkoa ennen vihreiden puoluekokousta kokoontuvat tahoillaan puoluekokouksiinsa keskusta ja kokoomus. Niiden johtoelimet ovat huumeista päinvastaista mieltä.

Pirkanmaan keskustanuoret on tehnyt keskustan puoluekokoukselle aloitteen kannabiksen käytön laillistamisesta. Keskustan puoluehallitus tyrmää aloitteen vastauksessaan.

– Huumeiden käytön laajeneminen on erittäin huolestuttavaa. Siihen kytkeytyy myös kansainvälistä rikollisuutta.

Kannabis on huume, jonka käyttö, hallussapito ja kasvattaminen on lailla kielletty Suomessa, kuten

useimmissa muissakin maissa. Kannabiksen käyttö aiheuttaa riippuvuutta ja sen käytön arvioidaan

madaltavan kynnystä muiden huumeiden käyttöön, keskustan puoluehallitus toteaa.

Kokoomuksen puoluekokoukselle ovat Pirkanmaan kokoomusnuoret ja Tampereen kokoomuksen nuoret tehneet aloitteet huumausaineiden laillistamisesta. Kokoomusteekkarit on tehnyt aloitteen Portugalin mallin selvittämisestä.

Kokoomuksen puoluehallitus esittää kaikkia kolmea aloitetta hylättäviksi puoluekokouksessa.

– Suomessa on panostettu viime vuosikymmeninä laadukkaan hoidon tarjoamiseen. Tämä on kestävämpi ratkaisu kuin huumausaineiden vapauttaminen. …Suomessa ei ole näyttöä siitä, että huumeiden käytön rangaistavuus estäisi merkittävästi hoidon piiriin hakeutumista, kokoomuksen puoluehallitus toteaa vastauksessaan.

– Puoluehallitus toteaa, että huumausaineiden ongelmien hallintaa tulee katsoa sekä hoidon tarjoamisen näkökulmasta ja haittoja rikosoikeuden kautta sääntelemällä.

