Vihreät haluavat tehostaa koronajäljitystä

Kansanedustajat esittävät myös Koronavilkku-sovelluksen toimivuuden parantamista.

Vihreiden kansanedustajat Mari Holopainen ja Pirkka-Pekka Petelius kysyvät jättämässään kirjallisessa kysymyksessä, mihin toimenpiteisiin hallitus ryhtyy koronavirusjäljityksen tehostamiseksi.

Edustajat huomauttavat, että altistumisilmoitusten ja karanteenimääräysten viivästyessä virusta voi levittää tietämättään eteenpäin.

Lisäksi kansanedustajat esittävät, että altistumisesta kertovien apuvälineiden kuten Koronavilkun toimivuutta parannettaisiin. Altistumisilmoituksen tulkintaa vaikeuttaa se, ettei ilmoituksen saaneella ole tietoa, minä päivänä mahdollinen altistuminen on tapahtunut.

– Kunnissa ja yksiköissä esiintyy erilaisia käytäntöjä sen osalta, millä perusteella ja keitä karanteeniin asetetaan. Samoin joukkoseulontojen käyttö vaihtelee. Jäljityksen kansallinen koordinointi ja sitä kautta tapahtuvan tiedonkeruun toimivuus on varmistettava. On tärkeää, että etenkin tartuntojen lähteistä saadaan ajantasaista tietoa mahdollisimman vaikuttavien toimenpiteiden kohdentamiseksi, kansanedustaja Mari Holopainen sanoo tiedotteessa.

Vaikka tartunnanjäljitykseen ja epidemiayksiköihin on palkattu lisää henkilökuntaa, kansanedustajien mukaan lisääntyväkään henkilömäärä ei riitä korvaamaan prosesseissa esiintyviä puutteita. Tätä he perustelevat sillä, että kun jäljitykseen on palkattu lisää henkilökuntaa, sitä on samalla jouduttu siirtämään muista terveydenhuollon tehtävistä pois.

Sen vuoksi edustajien mukaan olisi tärkeää, että jäljitystä voitaisiin organisoida myös muilla koulutustaustoilla, jotta terveydenhuollon saatavuus ei kärsisi.