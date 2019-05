Vihreät haluavat Euroopan laajuisen perustulon ja esittävät uutta veroa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puolue julkaisi lauantaina eurovaaliohjelmansa.

Vihreät esittää eurovaaliohjelmassaan, että EU luo eurooppalaisen minimitoimeentulon, joka on sidottu kunkin maan mediaanituloon. Myös EU:n laajuisen perustulon valmistelu pitää puolueen mukaan aloittaa.

– Haluamme rakentaa Euroopan, jossa ketään ei jätetä kyydistä, vaaliohjelmassa todetaan.

Vihreät haluaa pysäyttää jäsenmaiden välisen verokilpailun. EU:ssa on puolueen mukaan sovittava yhteisöveron minimitasosta sekä rahoitusmarkkinaveron käyttöönotosta.

– Sosiaalisen Euroopan rahoittamiseksi meidän on taisteltava veronkiertoa vastaan, edistettävä eurooppalaisia sääntöjä reilulle verotukselle ja varmistettava, että rahoitusmarkkinat maksavat oikeudenmukaisen osansa yhteisen hyvinvointimme ylläpidosta.

Vihreät haluaa ”feministisen Euroopan”.

– Murretaan lasikatot: otetaan käyttöön sukupuolikiintiöt pörssiyhtiöiden hallituksiin ja EU:n instituutioihin kuten komissioon, ohjelmassa sanotaan.

Vaaliohjelmassa vaaditaan EU:n ilmastotavoitteiden kunnianhimon tason merkittävää nostamista.

Puolueen mukaan EU:lle on asetettava sitova hiilibudjetti ja määräaika koko unionin hiilineutraaliudelle. Lisäksi päästökauppaa on korjattava siten, että päästöjen hinta saadaan ylös. Puolueen mukaan myös fossiilisista polttoaineista on luovuttava pääosin 2020-luvulla, maakaasusta ja liikennepolttoaineista 2030-luvulla

Vihreiden mukaan toimia mikromuiovikuorman vähentämiseksi on jatkettava.

– Toteutetaan saastuttaja maksaa -periaatetta ottamalla käyttöön EU:n laajuisia haittaveroja, kuten muovivero.

Vihreät haluaa siirtää Eurooppaa raiteille ja muuttaa liikenteen päästöttömäksi.

– Tehdään nopeista, rajat ylittävistä junayhteyksistä houkutteleva vaihtoehto, joka korvaa yhä suuremman osan Euroopan sisäisestä lentoliikenteestä.

Puolue haluaa lisäksi Euroopan kaupunkeihin autottomia alueita.

– Edistetään ilmastoystävällisten kävelykaupunkien kehittämistä tukemalla autottomien alueiden syntymistä kaupungeissa. Panostetaan pyöräilyn ja kävelyn lisäämiseen kaikissa jäsenvaltioissa, eurovaaliohjelmassa esitetään.