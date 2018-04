Vihreät: Hallitus kampittaa nuoria ja köyhiä

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto kritisoi hallituksen kitsautta tuoda helpotusta niiden elämään, joilta se on leikannut eniten.

Erityisen huolissaan Touko Aalto on hallituksen nuoria kampittavasta linjasta.

– Kun taloudessa menee paremmin, pitäisi antaa ensin niille takaisin, joilta on huonojen päivien aikana leikattu eniten. Kyse on arvovalinnoista ja Vihreiden mielestä yhteiskunnan arvo mitataan siinä, miten se pitää huolta heikoimmistaan, Aalto sanoi julkisen talouden suunnitelmaa käsitelleessä ryhmäpuheessaan tiistaina eduskunnassa.

– Hallitus päätti kehysriihessään, aivan oikein, tuoda pientä helpotusta joillekin apua tarvitseville. Nämä ovat kuitenkin vähäisiä korjausliikkeitä. Laastareita perusturvaan tehdyn avohaavan päälle. Pienet kertakorotukset eivät korvaa niitä valtavia leikkauksia perusturvaan, joita indeksien jäädyttäminen on aiheuttanut ja aiheuttaa jatkuvasti lisää, Aalto sanoi.

Hänen mukaansa hallitus noudattaa tiukkaa talouspolitiikkaa vain silloin, kun kyseessä ovat koulutus ja ihmisten perusturva.

– Tiukasta taloudenpidosta ei näy merkkejä, kun puhutaan hyvätuloisia suosivasta veropolitiikasta. Siitä ei näy jälkeäkään, kun sote-uudistuksen markkinamalli toteuttaa yhteiskunnalle kalliin tulonsiirron terveysfirmoille. Kaikkein vähiten tiukkaa taloudenpitoa näkyy siellä, missä puhutaan tehottomista, turhista ja haitallisista yritystuista, joita hallitus ei onnistunut leikkaamaan eurollakaan, Aalto sanoi.

Aallon mukaan hallituksen politiikan kantava teema vaikuttaa olevan nuorten kampittaminen. Hallituksen kädet ovat hänen mukaansa vasemmistoliiton retoriikkaa lainaten ”syvällä tulevien sukupolvien taskuissa”.

– Hallitus on leikkauksillaan vähentänyt entisestään ammatillisen koulutuksen opetusresursseja. Korkeakouluista leikkaamalla hallitus on vaikeuttanut kykyämme kilpailla osaamisella maailmalla. Tasa-arvoisia mahdollisuuksia kouluttautua hallitus on heikentänyt kiristämällä opiskelijoiden toimeentuloa. Hallitus on huolissaan syntyvyydestä, mutta päätöksillään lisää nuorten aikuisten elämään epävarmuutta työntämällä alle 30-vuotiaat entistä syvempään pätkätyökierteeseen, Aalto luetteli.