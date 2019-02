Vihreät esittää ruuhkamaksuja kaupunkiseuduille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puolue julkaisi sunnuntaina vaaliohjelmansa.

Liikenne tulee pääasiassa siirtää raiteiden ja sähköajoneuvojen varaan, sanotaan vihreiden sunnuntaina julkaisemassa vaaliohjelmassa.

– Tehdään nopeista junayhteyksistä kotimaan liikenteen ydin ja lisätään reittejä myös pääradan ulkopuolelle käynnistämällä kunnianhimoinen raideinvestointiohjelma yli 10 miljardilla eurolla seuraavien 12–20 vuoden aikana. Käynnistetään tärkeimmät raidehankkeet jo ensi vaalikaudella, vaaliohjelmassa sanotaan.

Kasvukeskuksissa vihreät haluaa lisätä lähijunaliikennettä sekä tukea raitiotiehankkeita ja vahvistaa kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä.

– Otetaan käyttöön ruuhkamaksut suurilla kaupunkiseuduilla kaupunkiliikenteen haittojen ehkäisemiseksi.

Vihreät esittää, että vuoden 2030 jälkeen siirrytään myymään vain nollapäästöisiä uusia henkilöautoja.

– Vapautetaan sähköautot auto- ja ajoneuvoverosta määräajaksi, satsataan latausverkkoon ja otetaan käyttöön hankintatukia sähköautoille ja sähköpyörille. Luovutaan rakentamisen pysäköintinormeista, ohjelmassa esitetään.

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haaviston mukaan keväällä käydään ilmastovaalit.

– Sanomme ei fossiilisille polttoaineille ja laitamme niille eräpäivät. Sanomme kyllä nopeammille junamatkoille, hybridi-, sähkö- ja biokaasuautoille, ekologisille kaupungeille ja maa- ja metsätaloudelle, joka kasvattaa viisaasti myös hiilinieluja. Oikea lääke ilmastoahdistukseen ovat tehokkaat ilmastotoimet, Haavisto sanoo tiedotteessa.

Ympäristön ja ilmastonmuutoksen lisäksi koulutus, köyhyys ja eriarvoisuus sekä työllisyys ovat vihreiden kärkiteemat kevään eduskuntavaaleissa.

– Tarvitaan koulutuksen kunnianpalautus. Jokaisen suomalaisen on otettava askel eteenpäin opintiellä. Koulutuksen ja osaamisen Suomi on suuri kansallinen projektimme. Vain osaamisella me voimme tässä maailmassa pärjätä Koulutusleikkaukset ovat olleet säästämistä väärässä paikassa.

– Hyvä yhteiskunta rakentuu tasa-arvolle ja kokemukselle siitä, että Suomi kuuluu meille kaikille. Sosiaaliturva on uudistettava sellaiseksi, että se nostaa eikä lannista. Köyhyyden, syrjäytymisen ja asunnottomuuden torjunnan tulee kuulua seuraavan hallituksen kärkihankkeiksi, Pekka Haavisto sanoo.