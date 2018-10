Vihreät äänestivät kiireellisyyden puolesta – ”Jokainen päätti itse”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Olli-Poika Parviaisen mukaan neuvotteluja kannastaan epävarmojen kansanedustajien kanssa ei käyty.

Kaikki läsnäolleet vihreiden kansanedustajat äänestivät tänään keskiviikkona kiireellisen perustuslain muutoksen puolesta. Eduskunta hyväksyi perustuslain muutoksen kiireellisenä äänin 178-13.

Vielä eilen oli epäselvää, kuinka moni vihreiden kansanedustaja kannattaa kiireellistä menettelyä.

– Jokainen edustaja päätti itse. Ihmiset ovat siis päätyneet tähän samaan johtopäätökseen kuin ryhmän enemmistö päätyi viime torstaina, vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Olli-Poika Parviainen kertoo Verkkouutisille.

Vihreiden eduskuntaryhmä suositteli torstaina kokouksessaan kansanedustajiaan äänestämään kiireelliseksi julistamisen puolesta.

Kaikki eivät ole valiokunnissa, joissa tiedustelulakeja on käsitelty. Parviainen tulkitsee, että kannastaan epävarmat kansanedustajat ottivat aikaa perehtyäkseen asiaan ja tekivät sitten johtopäätökset.

– Keskusteltiin asiasta, mutta mitään niin sanottuja neuvotteluja ei käyty. Ei tietenkään, Parviainen sanoo.

Hän arvelee, että parlamentaarinen yhteistyö ja yhteisymmärrys siitä, miten asioita pitää edistää vielä substanssilakien käsittelyssä, on vaikuttanut kansanedustajien kantoihin.

– Parlamentaarinen yhteistyö on ollut käynnissä jo muutaman vuoden ja siellä on saatu muutettua lakeja jo hyvin erilaiseksi kuin mitä ne olivat vaikkapa viime hallituskaudella. Tietenkin myös perustuslakivaliokunnan yksimielinen mietintö on varmasti vaikuttanut.

Vihreistä sairauslomalla oleva puheenjohtaja Touko Aalto ja kansanedustaja Jani Toivola olivat poissa äänestyksestä. Toivola ilmoitti tänään, ettei hän asetu ehdolle eduskuntavaaleissa. Parviaisen tietojen mukaan poissaolot eivät liity mitenkään tiedustelulakeihin.