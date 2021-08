”Vihreän ajattelun elitistinen illuusio paljastui”

Tanskalaisen tutkijan ja kirjailijan Björn Lomborgin mukaan sähköautot eivät pelasta maailmaa. Lomborg katsoo, että sähköautoista ja niillä saavutettavista päästövaikutuksista annetaan väärää kuvaa ja niiden tukeminen hyödyttää lähinnä varakkaita ihmisiä.

Hän sivuaa Daily Telegraphin kirjoituksessaan (alla) Britannian pääministeri Boris Johnsonin ilmastoasioista vastaavan tiedottajan Allegra Strattonin autoilukohua. Stratton herätti huomiota kertomalla ajavansa toistaiseksi mieluummin vanhalla dieselautollaan kuin uudella sähköautolla. Stratton viittasi muun muassa elämäntilanteeseensa, pitkiin ajomatkoihinsa ja lataamisen hankaluuteen.

Björn Lomborgin mukaan Stratton paljasti rehellisyydessään ”isoon osaan vihreään ajattelua sisältyvän elitistisen illuusion”.

– Meille sanotaan, että tulemme haluamaan sähköautoja ja että ne valloittavat maailman ja pelastavat ne samaan aikaan. Totuus on, etteivät sähköautot tule sopimaan monille ihmisille vielä pitkään aikaan – tai ehkä eivät koskaan – ja että ne sopivat parhaiten rikkaiden ihmisten kakkosautoiksi.

Lomborg huomauttaa, kuinka skeptisiä kuluttajia vakuuttelevat hallitukset hukuttavat mahdollisia sähköauton ostajia tukiaisiin. Kun otetaan huomioon sähköautojen korkeat hankintahinnat, päätyvät tuet Lomborgin mukaan varakkaiden taskuihin.

Björn Lomborgin mukaan useimmat tieteelliset arviot osoittavat, etteivät sähköautot ole lähelläkään maailmanvalloitusta. Hän huomauttaa, että Kansainvälinen energiajärjestö IEA on puolestaan arvioinut, että sähköautot edustavat kolmannesta myydyistä uusista autoista Euroopassa vuonna 2030 ja 12 prosenttia autovalmistajien valikoimasta.

– Britannian hallitus on ilmoittanut suunnittelevansa uusien bensa- ja dieselautojen myynnin kieltämistä ”jo 2030 mennessä”. Tämä tarkoittaa, että isoa osaa kuluttajista tulisi kieltää ostamasta autoja, jotka he eniten haluavat. On vaikea kuvitella miten tällainen olisi poliittisesti mahdollista.

– No kai sähköautot sitten pelastavat maailman? No eivät.

Björn Lomborgin mukaan IEA on arvioinut, että vaikka kaikki maailman maat saavuttaisivat kunnianhimoiset sähköautotavoitteensa, putoaisivat vuotuiset CO2-päästöt 53 miljoonaa tonnia, eli päästövähennys olisi noin 0,1 prosenttia.

– Nyt hallitus sanoo meille, että sähköautot ovat juuri sitä mitä haluamme ja että ne tulevat pelastamaan maailman. Sen sijaan että kuuntelemme, mitä he sanovat, on meidän ehkä parempi katsoa, mitä Strattonin kaltaiset ilmastotiedottajat tekevät.

Will electric cars save the world? No. Even if all nations achieved all of their ambitious EV targets, emissions will be reduced by about 0.1%. If this is continued throughout the rest of the century, temperatures will be reduced by 0.002°C by 2100.https://t.co/Vra4Dppb0i pic.twitter.com/0M2kJntsVO

— Bjorn Lomborg (@BjornLomborg) August 8, 2021