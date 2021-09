Vihreä ministeri eduskunnalle mielenosoittajista: Ihan ymmärrettävää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Krista Mikkosen mukaan ilmastotoimilla on kiire.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) lausui eduskunnassa ministeriaitiosta tukisanoja Elokapinan mielenosoitukselle keskiviikkona illalla samaan aikaan, kun talon ulkopuolella poliisi oli ryhtynyt ottamaan Mannerheimintien tukkineita mielenosoittajia kiinni.

Budjettikäsittelyssä puhuttiin ympäristöministeriön pääluokasta.

– Täällä tuli parissakin puheenvuorossa esille se, että ilmastotoimia tehdään. Ja silti esimerkiksi tällä hetkellä taitaa vielä olla mielenosoittajia tuolla ulkopuolella vaatimassa enemmän, Krista Mikkonen sanoi täysistunnolle.

– Se on oikeasti ihan ymmärrettävää, kun juuri tuo IPCC:n raporttikin osoitti, että ilmastotoimilla on kiire. Jokainen asteen desimaali, jokainen vuosi on merkittävä, hän julisti.

– Ja vaikka me olemme hallituksessa päässeet hyvin etenemään ilmastotoimissa ja olemme esimerkiksi keväällä tehdyn arvion mukaan siinä 2035-polulla, niin on selvää että toimia tarvitaan edelleen.

