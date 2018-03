Vihreä ex-kansanedustaja lyttää hyvinvointivaltion: Ylenpalttista paapomista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Eero Paloheimon mukaan yhteiskunnan tilan muutosta olisi pitänyt pohtia jo kauan.

”’Kaikki asiakaspalvelijamme ovat juuri varattuja. Vastaamme puheluusi mahdollisimman pian.’ Tämä on yksi niistä lukuisista keinoista, joita firmat, virastot, kaupat, marketit, apteekit, pankit, pysäköinninvalvojat, terveyskeskukset, rautatiet ja sen sellaiset ovat keksineet vaivojensa välttämiseksi ja henkilökuntansa säästämiseksi”, kirjoittaa vihreiden entinen kansanedustaja Eero Paloheimo Keski-Uusimaan mielipidepalstalla.

Hänen mukaansa asiakkaat on rekrytoitu työvoimaksi ”näiden itsensä huomaamatta”.

”Tavallisen vuorokauden aikana Suomessa odotetaan palvelua eri muodoissa yhteensä 375 000 tuntia. Se on 50 000 työllistettyä. Tämä ei ole tieteellinen tutkimustulos, vaan valistunut, varovainen arvio”, Paloheimo kirjoittaa.

”Julkisen sektorin hallinnollisissa puuhissa virkahenkilöt kuluttavat aikaansa tarpeettomien papereiden rustaamiseen, keskinäiseen kamppailuun rooteleista, uneliaaseen kokoustamiseen, veronmaksajien simputukseen, lintsaamiseen ja ei-kuviteltavaan muuhun tehottumuuteen päivisin Suomessa noin 360 000 tuntia, 48 000 työpäivää.”

Tämäkin on Paloheimon mukaan valistunut arvio, joka perustuu ”esimerkiksi Helsingistä Järvenpäähän ajavien autojen ruuhkahuippuun, joka arkisin Hyrylän kohdalla on kello 15:n ja 15:30:n välillä”.

Ideologisten työttömien määrä voidaan Paloheimon mukaan arvioida eduskuntaan äskettäin jätetystä kansalaisaloitteesta.

”Heitä lienee Suomessa noin 140 000. Tämän he ovat itse todistaneet”, hän sanoo.

Kriitikittömien ihailijoiden mielestä kyseessä on Paloheimon mukaan vain merkkejä hyvinvointivaltiosta.

”Maailman onnellisimman kansan ylenpalttinen paapominen, oikeuksien rajaton korostaminen ja velvollisuuksien unohtaminen on maailmassa harvinaista. Asenne ’yhteiskunta on kansalaisen äiti’ on luhistunut ylikypsästä puolimätään vaiheeseen.”

”Juha Sipilä näyttää yrittävän jotain. Se onnistuisi paremmin, jos poliittiset kilpailijat esittäisivät perusteltua kritiikkiä”, hän päättää.