Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Demareiden ”sama suunta” johtaa työväestön köyhyysrotkon kurjimukseen, sanoo Matti Putkonen.

Perussuomalaisten puoluetoimiston virkailija Matti Putkosen mukaan osalle hallitusneuvottelijoista tuli jo ilmastokrapula.

– Siksi tähän saakka visusti varjeltu hallitusohjelmaluonnos vuodettiin Iltalehdelle. Haluttiin nähdä kansalaisten ensireaktiot. Tyrmistys on ollut käsin kosketeltavaa. Näin viheräärioikeistolaista hallitusohjelmaa ei maamme historiassa ole nähty, toteaa Putkonen.

Hänen mukaansa hallitusohjelmaluonnoksen 200 miljoonan euron tuloveron alennuslupaus on huijausyritys vailla vertaa.

– Todellisuudessa pieni- ja keskituloisten verorasitus nousee rajusti jokapäiväisiä elinkustannuksia nostavalla viherverotuksella. Pelkästään sähkön, lämmityspolttoöljyn ja kaukolämmön rajuilla korotuksilla viedään kotitalouksilta puolet tuloveron alennuksen käteen jäävästä osuudesta. Loput viedään nostamalla bensan- ja dieselin pumppuhintaa vähintään 30 senttiä litralta.

– Useille suomalaisille omistusasunto on ollut elämän täyttymys. Nyt (Antti) Rinne (sd.) kumppaneineen on romuttamassa tämänkin suomalaisten unelman poistamalla asuntolainojen korkojen verovähennysoikeuden. Näin se viheräärioikeistolainen hallitus syventää luokkayhteiskuntaa. Ainoastaan hyväosaisimmilla on varaa jatkossa omistusasuntoihin, Putkonen sanoo tiedotteessaan.

Hän maalailee, että pieni- ja keskituloisten palkansaajien ilonaiheeksi jää lähinnä kääriä sätkiä ja keitellä pontikkaa, mikäli Rinteen hallitusohjelma toteutuu.

– Jää nähtäväksi, saako (Juha) Sipilä (kesk.) enää hallitusohjelmavuodon jälkeen kepun satraappeja hyväksymään kehäkolmosen pohjoispuolella asuvia näin rajusti kohtelevaa hallitusohjelmaa, kysyy Putkonen.