Viharikokset aasialaisia kohtaan lisääntyneet – syynä korona?

Tällä viikolla kuusi aasialaistaustaista naista ammuttiin Yhdysvalloissa.

Viharikokset aasialaistaustaisia henkilöitä kohtaan ovat lisääntyneet koronapandemian aikana, CNN uutisoi. Syynä tähän nähdään esimerkiksi se, että poliittiset johtajat länsimaissa ovat korostaneet Kiinan yhteyttä koronapandemiaan.

Viharikoksia on kohdistunut aasialaistaustaisiin henkilöihin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Tällä viikolla hyökkääjä ampui kahdeksan ihmistä kolmessa eri kylpylässä Atlantassa. Uhreista kuusi oli aasialaistaustaisia naisia, uutisoi Intelligencer.

Yhdysvaltojen lisäksi rikoksia on tapahtunut myös esimerkiksi Isossa-Britanniassa ja Australiassa. Monissa Euroopan maissa tilanteen laajuutta on vaikea arvioida tilastointitapaan liittyvistä syistä. Esimerkiksi Ranskassa, Belgiassa ja Saksassa dataa ei kerätä etnisyyden perusteella. Tähän vaikuttavat maissa historiallisten syyt.

London Metropolitan Policen mukaan Isossa-Britanniassa kesä- ja syyskuun välillä tapahtui yli 200 viharikosta, jotka kohdistuivat itäaasialaistaustaisiin henkilöihin. Määrä kasvoi vuoden takaiseen verrattuna 96 prosenttia eli lähes kaksinkertaistui.

Viharikoksiin on kuulunut esimerkiksi välttelyä, kuten paikan vaihtamista julkisessa liikennevälineessä kauemmas aasialaistaustaisesta henkilöstä, rasistisia huuteluita sekä fyysistä väkivaltaa. Esimerkiksi yhtä CNN:n haastattelemaa aasialaistaustaista henkilöitä on lyöty kasvoihin ja toinen hakattu tajuttomaksi, kun he vastasivat heihin kohdistettuihin rasistisiin loukkauksiin.