Viestintäjohtaja Ylelle: Pääministeri ei kommentoi nelipäiväistä työviikkoa

Valtioneuvoston viestintäjohtaja kuvailee Sanna Marinin vision muuttuneen uutisankaksi.

Valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski sanoo Ylelle, että pääministeri Sanna Marin (sd.) ei aio kommentoida maailmalla otsikoihin noussutta ajatusta lyhennetystä työajasta.

Uutinen nousi uudelleen julkisuuteen tällä viikolla, kun muun muassa brittilehdet The Guardian, The Daily Mail ja The Sun sekä saksalainen Die Welt nostivat julkisuuteen silloisen liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinin syksyllä väläyttämän ajatuksen neljän päivän työviikosta ja kuuden tunnin työpäivästä.

Lehdissä on annettu ymmärtää, että kyse olisi Suomen valtion linjauksesta. Valtioneuvoston viestintäjohtajan Päivi Anttikosken mukaan ”on täysi mysteeri”, mistä Marinin visio on nyt pompahtanut ulkomaiseen mediaan.

– Tämähän on kokonaisuudessaan uutisankka. Marin ei ole ensinnäkään ehdottanut lyhennettyä työviikkoa ja lyhennettyä työpäivää yhtä aikaa. Toisekseen hän on maininnut asiasta liikenneministerinä ollessaan vain kerran elokuussa SDP:n 120-vuotisjuhlassa sanoen, että miksei meillä tällaistakin voisi olla, Anttikoski sanoo Ylelle.

Valtioneuvoston viestintäjohtajan mukaan pääministeri Marin ei aio enää kommentoida asiaa.

– Jos hän kommentoisi, niin sittenhän se taas lähtisi liikkeelle.

Valtioneuvosto kertoo oikoneensa uutista kansainvälisille medioille oma-aloitteisesti. Lisäksi monen median kerrotaan olleen asiasta yhteydessä valtioneuvostoon.