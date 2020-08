Viesti Virosta: Missä ovat EU:n pakotteet Valko-Venäjälle?

Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves arvostelee muun Euroopan suhtautumista Valko-Venäjän poliittiseen tilanteeseen.

Jo 26 vuotta hallinnut Aljaksandr Lukašenka valittiin sunnuntaina uudelle virkakaudelle epärehellisinä pidetyissä vaaleissa. Lukašenkan ääniosuudeksi ilmoitettiin 80,2 prosenttia.

Mellakkapoliisi pidätti aamuun mennessä yli 300 mielenosoittajaa Minskissä ja monissa muissa kaupungeissa. Ainakin yhden mielenosoittajan kerrotaan kuolleen ja kymmenien loukkaantuneen.

– EU:n hiljaisuus ja passiivisuus Valko-Venäjän demokratian tukahduttamisen suhteen on käsittämätöntä, Toomas Hendrik Ilves kirjoittaa Twitterissä.

Ex-presidentin mukaan ”syvää huolta” ilmaisevat kannanotot eivät muuta mitään.

– On aika lopettaa Valko-Venäjällä kaikki EU-toiminnot, jotka eivät suoraan auta maan kansalaisia. Kaikkia Lukašenkan hallinnon jäseniä vastaan on asetettava pakotteita, Ilves jatkaa.

Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki kertoo esittäneensä ylimääräistä EU-huippukokousta tilanteen johdosta. Hän kehottaa unionia vastaamaan voimakkaasti Valko-Venäjän tapahtumiin.

EU silence and passivity on the stifling of democracy in Belarus is unconscionable. Statements of "deep concern" will do nothing. Time to suspend all EU activities in Belarus that do not directly help its citizens and to sanction all decision-makers in the Lukashenka regime.

