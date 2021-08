Viesti hallitukselle: Miten rokotusasetuksen muuttaminen on näin vaikeaa?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Opetusministerin mukaan asetus voidaan hyväksyä elokuun puolivälin tienoilla.

Kokoomuksen lääkärikansanedustaja Mia Laiho perää pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitukselta nopeampaa toimintaa yläkouluikäisten koronarokotusten kanssa.

12-15-vuotiaiden rokotusten käynnistäminen vaatii asetusmuutoksen hyväksymistä. Laiho viittaa Twitterissä opetusministeri Li Anderssonin (vas.) kommentteihin. Asetuksen lausuntokierros on saatu päätökseen. Andersson on kertonut, että asetus voidaan hyväksyä aikaisintaan elokuun puolivälin tienoilla. Tuolloin on tiettävästi tulossa myös päivitys Suomen koronastrategiaan.

– Miten yhden asetuksen muuttaminen on näin vaikeata? Se vaatii yhden valtioneuvoston kokouksen, Mia Laiho päivittelee.

Hänestä tilanne kertoo siitä, miten hallitus suhtautuu nuoriin ja opettajiin.

Opettajien ja nuorten rokotusten edistämistä on pidetty yhtenä tärkeänä keinona lähiopetuksen turvallisuuden parantamiseksi syksyllä.

