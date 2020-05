”Vientiyrityksille varauduttava 3-5 miljardin tukeen”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Teknologiateollisuus ry:n puheenjohtaja on huolissaan tulevaisuudesta.

Vientiteollisuus luo työpaikan yli miljoonalle suomalaiselle, muistuttaa Teknologiateollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Marjo Miettinen yhdistyksen sivuilla julkaistussa haastattelussa.

– Suomi on pieni maa, joka on täysin riippuvainen kansainvälisten markkinoiden toimivuudesta. Suomalainen hyvinvointi rahoitetaan työllä ja vientituloilla. Metsä-, kemian- ja teknologiateollisuus vastaavat yli 80 prosenttia viennistä ja luovat työpaikan yli miljoonalle suomalaiselle, hän sanoo.

Miettinen muistuttaa, että vientiteollisuus luo Suomeen 90 miljardin euron arvonlisän.

– Tämä on lähes puolet koko bruttokansantuotteesta. Voidaan siis perustellusti sanoa, että puolet suomalaisten hyvinvoinnista, esimerkiksi maksuttomasta koulutuksesta, terveydenhoidosta, vanhustenhoidosta ja yhteiskunnan infrasta, on vientiteollisuuden rahoittamaa. Siksi on huolehdittava siitä, että vientiteollisuus selviää mahdollisimman pienin vaurioin pahimman koronakriisin yli ja pystyy taas kilpailemaan kansainvälisillä markkinoilla, kun pandemia hellittää.

Miettinen toteaa, että elinkelpoiset vientiyritykset on pidettävä hengissä ja varmistettava niiden kilpailukyky ja työpaikat kaikin keinoin.

– Kriisin aikana tulee minimoida vauriot. Tämä tarkoittaa riittävää, suoraa tukea elinkelpoisille yrityksille. Tuen kohdistamisessa tulee huomioida yritysten tuottama taloudellinen lisäarvo ja työpaikat. Olemme arvioineet, että maassa on varauduttava 3–5 miljardin euron tukeen.

Työmarkkinasääntelyssä kärkitavoitteeksi on Miettisen mukaan nostettava yritysten tuottavuuden ja työllistämismahdollisuuksien edistäminen.

– Kun kriisi alkaa helpottaa, on katsottava entistä kiinteämmin tulevaisuuteen. Julkisia tukia kannattaa suunnata yrityksille, jotka voivat omilla innovaatioillaan ja teknologioillaan vauhdittaa vientiä, parantaa työllisyyttä sekä ratkaista samalla maailman ilmasto- ja kestävyyshaasteita. Tämä vaatii sekä innovaatiorahoitusta että huolehtimista osaamisesta, Miettinen toteaa.