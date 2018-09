Vientiteollisuuden mukaan lakot aiheuttavat suurta vahinkoa taloudelle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Monet yritykset ovat joutuneet pysäyttämään tuotantoaan työtaistelujen vuoksi.

Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry ja Teknologiateollisuus ry vetoavat ay-liikkeeseen ja hallitukseen, jotta irtisanomissuojan muutosta koskeva kiista saataisiin nopeasti ratkaistua.

– Yritykset ovat asiassa ulkopuolisia, mutta ovat joutuneet sijaiskärsijöiksi pattitilanteeksi muodostuneessa kiistassa. Selkkaus aiheuttaa vakavaa haittaa vientiteollisuuden tuotannolle ja asiakkaille sekä leikkaa hyvässä vauhdissa ollutta talouskasvua, vientiteollisuus toteaa yhteisessä tiedotteessa.

Ensi viikon keskiviikolle kohdistetut poliittiset lakot pysäyttävät tuotannon ja toiminnan erittäin laajasti vientiteollisuuden yrityksissä.

– Liittojen kattava ylityökielto on vaikeuttanut yritysten toimintaa jo kaksi viikkoa, ja nyt tuotantoa pysäytetään vuorokaudeksi lukuisissa yrityksissä. Tilanne on yrityksille kohtuuton.

Vientialat huomauttavat työtaistelujen aiheuttavan suurta vahinkoa myös Suomen taloudelle.

– Vienti kärsii, vaikka jokainen vientieuro olisi tärkeä paitsi yrityksille myös koko maan taloudelle ja työllisyydelle. On todella valitettavaa, että Teollisuusliitto, Sähköalojen Ammattiliitto ja Pro hakevat asiassa ratkaisua konfliktin avulla. Ainoa oikea tapa on edetä vuoropuhelun kautta, ulkopuolisille vahinkoa aiheuttamatta.

– Työtaistelutoimiin turvautuminen on jälleen vakava isku työmarkkinajärjestelmän uskottavuudelle. Ratkaisuhakuiseen keskusteluun olisi hyvä mahdollisuus, sillä lakiesitys on vielä valmistelussa ja pääministerikin on ilmoittanut esityksessä olevan liikkumavaraa.