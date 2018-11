Vientiteollisuus tuo yli 46 prosenttia BKT:sta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vientiteollisuuden yrityksillä on suurempi vaikutus Suomen kansantalouteen kuin on aiemmin arvioitu.

Tuoreen selvityksen mukaan vientiteollisuuden yritykset luovat suoraan ja välillisesti yli 46 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Lähes 1,1 miljoonalla suomalaisella on työpaikka vientiteollisuuden ansiosta. Kymmenen työpaikkaa vientiteollisuudessa luo 13 työpaikkaa muilla toimialoilla.

Tiedot perustuvat selvitykseen, jonka KPMG Oy Ab laati Teknologiateollisuus ry:n, Kemianteollisuus ry:n ja Metsäteollisuus ry:n toimeksiannosta. KPMG hyödynsi laskelmien teossa myös Oulun yliopiston asiantuntemusta. Selvityksessä tarkasteltiin vuotta 2017.

Vientiteollisuuden kokonaisvaikutus arvonlisään oli viime vuonna 90 miljardia euroa eli yli 46 prosenttia Suomen BKT:n arvonlisäyksestä, joka oli 193,3 miljardia euroa vuonna 2017. Tämä sisältää vientiyritysten suoran vaikutuksen, välillisen vaikutuksen muihin toimialoihin sekä vientiyritysten tuoman lisän yksityiseen kulutukseen ja sitä kautta kansantalouteen.

Verotuloja vientiteollisuus toi viime vuonna Suomeen kokonaisuudessaan yli 28 miljardia euroa.

Vientiteollisuus työllistää Suomessa suoraan noin 470 000 ihmistä, mutta välillisten vaikutusten ansiosta työtä syntyy kaikkiaan lähes 1,1 miljoonalle ihmiselle.

Vientiteollisuuden vaikutus palveluelinkeinoihin on erityisen suuri: vientiteollisuus synnyttää palveluihin yli 500 000 työpaikkaa eli enemmän kuin on vientiyritysten omia työpaikkoja. Merkittäviä työllisyysvaikutuksia on myös alkutuotantoon sekä vientiteollisuuden ulkopuoliseen jalostukseen, kuten rakentamiseen ja energiahuoltoon.

KPMG:n laatimassa selvityksessä tarkastellaan koko suomalaista vientiteollisuutta. Teknologiateollisuuden, metsäteollisuuden ja kemianteollisuuden yritysten rooli on viennissä keskeinen. Teknologiateollisuuteen kuuluvat myös tietotekniikka- sekä suunnittelu- ja konsultointialan palveluyritykset.

Selvitys perustuu Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpitoon, panos-tuotosmalliin pohjautuviin laskelmiin sekä verohallinnon tilastoihin. Laskelmissa on otettu huomioon vientiteollisuuden yritysten jatkuva toiminta ja investoinnit, niiden välilliset kokonaisvaikutukset sekä vientiyritysten synnyttämän verokertymän vaikutukset julkiseen talouteen.