Vientitakuut kasvoivat rajusti Kiinan kaupassa

Finnveran myöntämien vientitakuiden määrä kasvoi viime vuonna 93 miljoonaan euroon edellisvuoden kolmesta miljoonasta

Vientitakuiden kysyntä Kiinan markkinoilla on kääntynyt kasvuun. Valtion erityisrahoitusyhtiö Finnveran mukaan tämä johtuu etenkin Kiinan sisäisen rahoitusmarkkinan muutoksista.

Finnveran myöntämien vientitakuiden määrä Kiinan kaupassa kasvoi viime vuonna 93 miljoonaan euroon edellisvuoden kolmesta miljoonasta eurosta. Muutos näkyy Finnveran mukaan etenkin puunjalostussektorilla.

Lisäksi takaisinmaksuajat ovat selvästi pidentyneet. Aiemmin kyse on ollut lähinnä lyhyen takaisinmaksuajan rahoituksesta, mutta viime vuonna valtaosa oli pitkän takaisinmaksuajan ostajaluottotakuita. Myös vastuun kohde on siirtynyt pankkiriskistä yritysriskin suuntaan.

Finnveran Kiinasta vastaava aluepäällikön Mika Relanderin mukaan kyseessä saattaa olla Kiinan keskusjohdosta lähtöisin oleva halu hajauttaa riskiä opettamalla kiinalaiset toimijat käyttämään länsimaista rahoitusta.

– Toisaalta, jos rahoituksen hanat ovat Kiinassa kiristymässä, kiinalaisten on pakko kääntyä aiempaa enemmän kansainvälisen rahoituksen puoleen. Myös viennin rahoitusta harjoittavien pankkien halu käyttää vientitakuulaitoksia kumppaneina kertoo kenties Kiinan kohonneesta riskistä. Samalla myös kiinalaisten pankkien halu kasvattaa tietämystä ja kokemusta länsimaisista vientitakuulaitoksista on selvästi kasvanut. On ollut havaittavissa, että Kiinan perinteinen riskinottopolitiikka on hieman kiristynyt, minkä taustalla saattaa olla luottotappioiden kasvu, Relander arvioi.

Tavaravienti Suomesta Kiinaan on kaksinkertaistunut viimeisen 15 vuoden aikana. Vuonna 2017 Kiina oli Venäjän kanssa jaetulla viidennellä tilalla Suomen tärkeimpien vientimaiden listalla Saksan, Ruotsin, Alankomaiden ja Yhdysvaltojen jälkeen.

