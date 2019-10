Vienti väheni 1,6 prosenttia elokuussa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Laiva- ja kaasuputkitoimitukset loivensivat kokonaisviennin laskua.

Suomen tavaraviennin arvo laski Tullin ennakkotilaston mukaan elokuussa vuodentakaisesta 1,6 prosenttia hieman yli viiteen miljardiin euroon. Tuonnin arvo laski elokuussa 6,5 prosenttia noin 5,3 miljardiin euroon.

Lähes kaikkien arvoltaan suurimpien tavararyhmien viennin arvo laski elokuussa. Öljyjalosteiden ja metsäteollisuuden tuotteiden viennin arvo heikkeni selvästi vuoden takaisesta. Koneiden ja laitteiden viennin arvon lasku oli hieman maltillisempaa. Myös kemianteollisuuden tuotteiden ja metallien viennin arvoon kirjattiin laskua.

Sen sijaan nousua tilastoitiin kojeiden ja mittareiden viennin arvoon. Kuljetusvälineiden vienti kasvoi myös.

Elokuun kokonaisviennin laskua loivensivat laiva- ja kaasuputkitoimitukset. Elokuussa vietiin säiliöalus Kyprokselle, jonka arvoksi tilastoitiin 125 miljoonaa euroa. Viime kuukausien tapaan elokuussa vietiin kaasuputkia avomerelle ja Venäjällä. Putkitoimitusten viennin arvo oli elokuussa 189 miljoonaa euroa.

Vienti EU-maihin säilyi edellisvuoden tasolla elokuussa, mutta vienti EU:n ulkopuolelle laski 3,7 prosenttia. Vienti Yhdysvaltoihin, Alankomaihin ja Isoon-Britanniaan laski, kun taas kasvua tilastoitiin Saksaan, Ruotsiin ja Venäjälle.

Myös tuonnin kohdalla arvon laskua tilastoitiin lähes kaikkien suurimpien tavararyhmien kohdalle. Nousua tilastoitiin kuljetusvälineiden ja lääkkeiden tuonnin arvoon.

Tuonti EU:sta laski 4,2 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 9,5 prosenttia. Tuonti kasvoi Yhdysvalloista, Saksasta, Kiinasta ja Ruotsista, mutta tuonti Venäjältä, Alankomaista ja Isosta-Britanniasta laski.

Kauppatase oli elokuussa 240 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Tammi-elokuussa yhteenlaskettu viennin arvo on noussut 2,7 prosenttia viime vuoden vastaavalta ajanjaksolta. Yhteenlaskettu tuonti vuoden alusta on laskenut 0,9 prosenttia. Kauppataseen alijäämää on kertynyt 580 miljoonaa euroa.