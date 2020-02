”Vieläkö kantti kestää vasemmistojyrän alle jäämistä?”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustan ryhmäjohtaja vakuuttaa, että heillä on täysi usko hallitukseen.

Valtiopäivien avauskeskustelussa eduskunnassa pääministeri Sanna Marin (sd.) vastasi eduskuntaryhmien puheisiin. Marinilta oli kysytty työllisyystoimien päätöksenteon ajankohdasta.

– Itse ajattelen näin, ja olen myös sen rehellisesti sanonut, että hallituksen ei pidä omilla toimillaan vaikeuttaa muutenkin vaikeaa työmarkkinakevättä. Sen vuoksi esitin arvion, että vaikeista päätöksistä tullaan tekemään päätökset todennäköisesti touko-elokuun välisenä aikana, Sanna Marin sanoi.

– Nyt on tärkeää, että työmarkkinaosapuolet pääsevät neuvottelemaan ratkaisuja, ja onneksi nyt ratkaisuja onkin jo löytynyt.

Kokoomuksen Kai Mykkänen totesi keskustelun kaikuvan valitettavasti pääosin kuuroille korville.

– Työllisyystoimista on tullut täällä sitoumus, että kyllä niitä tulee. Vaikka asiantuntijat eivät niitä näe, Kai Mykkänen ihmetteli.

Mykkänen totesi puhuneensa yrittäjäpaneelissa sunnuntaina keskustan Antti Kurvisen kanssa yhdestä keskeisestä keinosta:

– Työnantajien enemmistölle, jotka eivät kuulu työnantajaliittoon ja jossa ei löydy liittoon kuuluvaa luottamusmiestä, se että voitaisiin paikallisesti sovittaa asioita yhteen silloin kun työntekijä ja työnantaja näin haluavat tehdä, se ei tällä hetkellä ole mahdollista. Kurvinen totesi että (sopiminen) pitäisi vapauttaa, ja yllättäen myös SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne totesi sunnuntaina, että itse asiassa nämä villit sopimukset ovat O.K. ja pitäisi löytää tapa, jolla tähän päästään.

Mykkänen kysyi pääministeri Sanna Marinilta ”oletteko nyt tänä keväänä oikeasti vapauttamassa järjestäytymättömän kentän sopimaan samalla tasolla kuin järjestäytyneet?”.

– Ja jos näin ei käy, niin kuin vähän epäilen, niin kun olette, edustaja Kurvinen, sanonut että ”jos emme keskustassa usko tämän hallituksen ohjelmaan, me lähdemme heti pois”. Näinkö käy, jos kevään kehysriihi ei vapauta paikallista sopimista järjestöihin kuulumisen pakosta, vai vieläkö keskustan kantti kestää vasemmistojyrän alle jäämistä, Mykkänen kysyi.

”Luotan täysillä”

Pääministeri Sanna Marin ei myöhemmässä puheenvuorossaan vastannut sopimisasiaan.

Keskustan Antti Kurvinen totesi näin:

– Keskustalla on täysi luottamus ja usko punamultahallituksen toimintakykyyn. Kuten on tullut esiin, on monta sellaista hanketta – esimerkiksi silloin kun kansallinen kokoomus on ollut vallassa kiinni – joita ei ole pystytty viemään eteenpäin. Itse luotan täysillä siihen, että saamme työllisyyden ylös ja samaan aikaan luodaan alueellista ja sosiaalista tasa-arvoisempaa Suomea, Antti Kurvinen sanoi.

Kurvinen totesi monen kansalaisen kokevan uudistus-sanan aika ikäväksi.

– Eikä se mikään ihme ole, koska kun kuuntelee vaikka tuota laitaoikeistolaista oppositiota, niin tosiasiassahan te tarkoitatte uudistuksilla leikkaamista ja heikentämistä ja keskittämistä. Yleensä aina, kun uudistetaan, erityisesti kokoomuksen osalta.

SDP:n puheenjohtaja varapuhemies Antti Rinne pyysi puheenvuoron ”virheellisten tietojen vuoksi”.

– Tuossa yrittäjien tentissä totesin, että olen kannattanut vuosia työssäni paikallisen sopimisen lisäämistä, aidon paikallisen sopimisen lisäämistä. Se on erittäin tärkeää, että luottamukseen perustuvassa ilmapiirissä voidaan sopia paikallisesti. Toiseksi totesin sen, että pienissä yrityksissä aika usein tämä luottamus on parempi ja siellä pystytään sopimaan ja aika usein on sovittukin paljon ohi työehtosopimuksen, Antti RInne totesi.

– Kolmanneksi sitten kerroin sen, että minun mielestäni on ollut vuosia myös selvää, että näiden paikallisten sopimusten osalta – jotka luottamusmiehet tekevät, tai järjestöissä tehdään – heillä on juridinen ongelma, että niiden sopimusten oikeudellista muotoa ei ole selvitetty. Ja minun mielestäni tämä pitäisi selvittää. Nämä kolme asiaa, edustaja Mykkänen, totesin tuossa tentissä, en niin kuin te väititte että olen sitä mieltä että pitää tällaista epämääräistä sopimista, jota te ajatte, viedä eteenpäin, Rinne jatkoi.

”Ei riitä että syssymmällä”

Kokoomuksen Petteri Orpon mukaan ei riitä, että joku asia tai hyvä tavoite kirjataan hallitusohjelmaan.

– On kiinnitetty huomiota siihen, että hallituksen tai pääministerin puheet verrattuna tekoihin ovat kyllä valovuoden päässä toisistaan, Petteri Orpo sanoi.

Orpon mukaan kansalaisten viesti hallitukselle on, että tehkää jotakin. Tilanne on hänen mukaansa ”aidosti huolestuttava” ja kokoomus kannustaa päätöksiin.

– Jos te päästätte talouden velkaantumaan sillä tavalla jota arviointineuvosto kuvaa, se johtaa lähipalveluiden alasajoon.

– Mikä teidän suunnitelmanne on? Miten te saatte Suomen kasvuun? Milloin te teette oikeasti niitä työllisyyskeinoja? Ei riitä, että sitten syssymmällä.

Petteri Orpon mukaan ”jos tässä vaiheessa vaalikautta hallituksen talouspolitiikalta putoaa pohja, eikä päätöksiä kevään aikana tule, uskottavalla tavalla työllisyystoimia joilla hyvinvointi pelastetaan, niin kyllä hallituksen silloin kuuluu erota”.

– Hallitus teki viime viikolla ensimmäisen säästölistansa. Ministeri (Aino-Kaisa) Pekonen kutsui sitä kulukavennukseksi. Te rahoititte vanhuspalveluiden lisärahan, joka on tärkeää, leikkaamalla muualta palveluista. Se otetaan jostain pois, Orpo totesi.

– Se otetaan kilpailuttamista tehostamalla. Mitä kilpailutetaan? Vammaisten palveluita, lastensuojelua ja vanhusten palveluja. Te leikkasitte.

– Tämä on alkusoitto – te olette käyttäneet lisävelkarahatkin, teidän kehyksenne on täynnä – jos ei ylitetty – ja teillä on vaikka kuinka paljon vielä lupauksia.

Pääministeri Sanna Marin vastasi uudelleen päätösten tekemisen ajankohtaan.

– On kysytty useassa puheenvuorossa, milloin päätöksiä tulee. Päätöksiä tulee kun valmistelu on valmis. Niin minä kuin koko hallitus, varmasti kaikki hallituspuolueiden kansanedustajat ja toivottavasi myös oppositio haluaa, että kun päätöksiä tehdään, se tehdään huolellisen vamistelun pohjalta, Sanna Marin sanoi.

– Me emme heilu emmekä me horju emmekä me mene tuulen mukana yksittäisten lehtiotsikoiden tai yksittäisten vaatimusten mukana, vaan teemme systemaattista työtä ja pidämme huolta siitä, että hallituskauden aikana ne tavoitteet jotka olemme asettaneet, ne myös toteutuvat.

Marinin mukaan hoitajamitoituksessa ”kehystä ei rikota” vaan rahat tulevat kehyksen sisältä.

– Apteekkarien poistojen kohtuullistaminen, arvio: jopa 100 miljoonaa voisi saada säästöjä. Hallitus ei toki ole aivan näin uskalias, arvioimme että voimme saada kymmeniä miljoonia euroja, pääministeri mainitsi.

