”Vielä parempi olisi, mikäli olisimme Naton jäsenmaa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusryhmän varapuheenjohtaja kehottaa käymään tiivistä keskustelua Suomen toimintaympäristön kehityksestä.

Eduskunnan puolustusvaliokunta julkaisi yksimielisen mietintönsä parlamentaarisesti valmistellusta puolustusselonteosta. Tarkoituksena on antaa konkreettiset suuntaviivat Suomen puolustukselle seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jukka Kopra painottaa, että puolustuspolitiikan päämääränä on vahvistaa Suomen kansainvälistä asemaa sekä turvata valtiollinen itsenäisyys ja alueellinen koskemattomuus kaikissa olosuhteissa.

– Suomen puolustuksen toimintaympäristö säilyy jännitteisenä ja vaikeasti ennakoitavana. Turvallisuustilanteeseen vaikuttavat erityisesti Venäjän, Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kilpailuasetelma. Vaikka sodan uhka lähialueillamme tai voimankäyttö meitä kohtaan olisi epätodennäköistä, elämme jännitteisiä aikoja, Jukka Kopra sanoi kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa eduskunnassa.

Hän muistutti tilanteen kiristyneen Ukrainan ja Venäjän rajalla.

– Tapahtumat ovat osoittaneet, miten jännitteet Euroopan turvallisuudessa kulkeutuvat myös Pohjois-Eurooppaan ja voivat nopeasti muuttaa asetelman kireäksi. Itämeren ja arktisen alueen sekä Pohjois-Atlantin merireitit onkin nähtävä yhtenä sotilasstrategisena kokonaisuutena – ja tässä kokonaisuudessa Suomi muodostaa osansa, halusimme tai emme. Tästä syystä meidän on ymmärrettävä, mitä eri ilmansuunnissa lähialueidemme turvallisuudesta ajatellaan, Kopra totesi.

Kumppaneiden merkitys koetaan Kopran mukaan aiempaa tärkeämmäksi jännitteisessä maailmassa. Suomi on harjoittanut kansainvälistä puolustusyhteistyötä monenvälisesti, pienemmissä maaryhmissä ja kahdenvälisesti. Selonteossa todetaan, että yhteistyön tarkoitus on tukea puolustuskykyä ja pelotetta sekä tarpeen mukaan sotilaallisen avun antamista ja vastaanottamista.

– Yhteistyö tapahtuu Suomen kansallisten intressien mukaisesti. Puolustusyhteistyömme painopisteenä ovat maat, jotka olisivat kriisitilanteessa Suomen puolustuksen näkökulmasta merkittäviä toimijoita Pohjois-Euroopassa ja Itämeren alueella. Erityisasemassa meidän kannaltamme ovat varsinkin Yhdysvallat, Ruotsi ja muut Pohjoismaat kuten Norja, Jukka Kopra sanoi.

Euroopan unionin puolustusulottuvuuden ja turvalausekkeiden kehittäminen arvioidaan Suomen kannalta tärkeäksi. Kopran mukaan EU:n turvallisuusulottuvuudesta ei ole syytä tinkiä, vaikka asia on edennyt tuskastuttavan hitaasti.

– Yhtä tärkeää on yhteistyömme Naton kanssa. Vaikka emme ole Naton jäsen, on kaikki syyt käydä tiivistä poliittista keskustelua toimintaympäristömme kehityksestä. Luonnollisesti vielä parempi olisi, mikäli olisimme Naton jäsenmaa. Kokoomus on kannattanut jäsenyyttä vuodesta 2006 lähtien ja tämä linja pitää edelleen, Kopra sanoi.