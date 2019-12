”Vielä kysytään, kuka nämä toisilleen huutelevat joukot kokoaa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Seppo Kääriäisen mukaan poliittinen ilmapiiri on nyt vastenmielinen.

Suomen poliittinen kenttä muuttui 2010-luvulla, toteaa keskustan veteraanipoliitikko Seppo Kääriäinen.

– Poliittinen ilmapiiri on vuosikymmenen vaihtuessa vastenmielinen. Kielenkäyttö on koventunut paikoin ala-arvoiseksi. Siinä on yhä enemmän henkilöön käyvää ilkeyttä. Tarkoituksellinen väärinymmärtäminen yleistyy. Keskinäistä kunnioitusta joutuu etsiskelemään.

– Tulee vielä aika, jolloin kysytään, kuka nämä toisilleen huutelevat joukot kokoaa, Kääriäinen kirjoittaa Maaseudun Tulevaisuuden kolumnissa.

Hän toteaa, että uuden hallituksen 1980-luvun sukupolvi on saanut Suomen vastuulleen.

– On toivottava, että uusi polvi tervehdyttäisi nykykulttuuria ja omaksuisi keskinäiseen kunnioitukseen nojaavat toiminta- ja puhetavat sekä ennen kaikkea reilun pyrkimyksen yhteisymmärrykseen kansakunnan isoissa kysymyksissä.

Kääriäisen mukaan perussuomalaisten vaalivoitot kaikissa vuosikymmenen eduskuntavaaleissa ovat jo muuttaneet merkittävästi puoluekenttää.

– Voittojen vaikutus ulottuu hallituspolitiikkaan asti riippumatta siitä, onko puolue hallitusvastuussa vai ei.

Kääriäinen korostaa, että perussuomalaiset ajaa EU-kriittisyyden lisäksi maahanmuuttokielteisillä ja vihreiden edustaman ilmastopolitiikan vastaisilla rattailla.

– Perussuomalaiset ja kokoomus käyvät kiihkeytyvää vääntöä johtavan oppositiopuolueen asemasta.

– Edellisen vaalikauden oppositiopuolueet SDP, vasemmistoliitto ja vihreät löysivät toisensa kaikissa olennaisissa kysymyksissä.

Kääriäisen mukaan uudeksi asetelmaksi on muodostunut punavihreät vastaan perussuomalaiset.

– Vihreät ja perussuomalaiset hyötyvät eniten siitä vastakkainasettelusta. Se jatkuu aikansa.

– Vaikuttaa siltä, että ”kolmen vanhan suuren” valta-aika horjuu. Keskusta on tiukimmassa kannatusahdingossa, mutta ei ole ollut helppoa demareilla eikä kokoomuksellakaan.

– Vielä vuoden 2015 eduskuntavaaleissa suurimmaksi noussut keskusta on 2020-luvulle siirryttäessä sen peruskysymyksen edessä, pystyykö se pitämään itsensä vaikuttavien puolueiden joukossa vai vaipuuko alle 10 prosentin ja vähitellen sivuraiteelle.