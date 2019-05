Viekö tämä fakta Donald Trumpin toiselle kaudelle?

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tietä toiselle kaudelle saattaa siivittää se fakta, että USA:n talous kukoistaa.

Perjantaina julkaistujen tilastojen mukaan maahan syntyi huhtikuussa 263 000 uutta työpaikkaa, mikä on merkittävästi enemmän kuin ekonomistit odottivat. Uusia työpaikkoja syntyi eniten rakennusalalle, terveydenhoitoon ja palvelualoille.

Työttömyysaste putosi 3,6 prosenttiin, joka on alhaisin luku sitten vuoden 1969. Työllisyyskehitys näkyy myös palkoissa. Tuntipalkat olivat huhtikuussa 3,2 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuosi sitten. Samanaikaisesti hintataso on noussut vain 1,9 prosenttia.

CNN:n mukaan erinomaiset uutiset työllisyyskehityksestä todennäköisesti vauhdittavat Donald Trumpin uudelleenvalintaa vuoden 2020 presidentinvaaleissa. Kanavan uusimman mielipidetutkimuksen mukaan 56 prosenttia yhdysvaltalaisista on sitä mieltä, että presidentti on onnistunut talouspolitiikassaan.

– Kansalaiset voivat äänestää henkilöä, vaikka he eivät pitäisi hänestä, jos he ajattelevat sen olevan hyödyksi, Valkoisen talon kansliapäällikkö Mick Mulvaney arvioi hiljattain.

– It’s the economy, stupid [Talous ratkaisee, hölmö!], Mulvaney viittasi Bill Clintonin käyttämään sloganiin vuoden 1992 presidentinvaaleissa.

JOBS, JOBS, JOBS!

“Jobs surge in April, unemployment rate falls to the lowest since 1969” https://t.co/4DGpumMISf

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 3, 2019