Videot: USA eliminoi Iranin kenraalin

Qassem Suleiman johti Iranin vallankumouskaartin Quds-joukkoja.

Yhdysvaltain ohjusisku tappoi varhain perjantaiaamuna Iranin vallankumouskaartin Quds-joukkojen komentajan Qassem Suleimanin. Alla näkyvät uutisvideot ja -kuvat kertovat tapahtuneesta.

Apache-helikopterin kerrotaan ampuneen Irakin Bagdadin lentokentällä kolme ohjusta, jotka osuivat kahteen autoon. Suleimani oli Iranin vaikutusvaltaisimpia henkilöitä.

Qassem Suleimanin mukana iskuissa tapettiin Iranin tukeman Hashed al-Shaabin Abu Mahdi al-Muhandis.

Iskut saattueen autoihin tehtiin pian heidän tultuaan Bagdadin lentokentälle.

Iskut määräsi USA:n presidentti Donald Trump. USA katsoo Qassem Suleimanin olevan vastuussa yli 600 amerikkalaisen sotilaan kuolemista Irakissa.

USA kehotti kansalaisiaan lähtemään Irakista.

Iran on luvannut ”ankaraa kostoa”.

The head of Iran's elite Quds military Force, Qasem Soleimani, was killed Thursday night in an airstrike in Baghdad, the U.S. Defense Department confirmed. @Elaine_Quijano has the latest details. https://t.co/scxhcHbhWa pic.twitter.com/3o8dY96BTn — CBS News (@CBSNews) January 3, 2020

Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2020

This tweet is simply drunk partisanship. Gen. Soleimani has killed hundreds and hundreds of Americans, and was actively plotting more. This commander-in-chief — any C-in-C. — has an obligation to defend America by killing this bastard. https://t.co/eQmiCgegxS — Senator Ben Sasse (@SenSasse) January 3, 2020