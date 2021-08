Videot näyttävät Venäjän metsäpalojen ”maailmanlopun”

Ennätykselliset metsäpalot ovat raivonneet ympäri Siperiaa tänä kesänä. Historiallisen kuivuuden ja ovien lämpöaaltojen ruokkimat palot ovat koetelleet koviten Jakutian aluetta.

Brittilehti Sunday Timesin Moskovan kirjeenvaihtaja ja kirjailija Marc Bennetts on jakanut Twitterissä alla näkyvän useista eri pätkistä koostetun videon Jakutian ”maailmanlopun näkymistä”.

Videolla näkyy niin täysin savun peittämiä kaupunkimaisemia kuin tasaiseksi palaneita metsiäkin. Videon lopusta saa käsityksen siitä, millaista metsäpalojen savussa on ollut ajaa.

Toisissa paikallisten medioiden videoissa on näytetty tulen nielemää asutusta. Esimerkiksi alta löytyvällä Siberian Timesin videolla näytetään pelastushenkilökuntaa taistelemassa liekkejä vastaan tulen nielemässä kylässä. Palojen kerrotaan tuhonneen paikalla 31 asuintaloa.

Amerikkalaisen ABC Newsin mukaan Siperian palot ovat suuremmat kuin kaikki muut palot maailmassa yhteensä. Tämän vuoden tuhot saattavat ylittää Venäjän tähän mennessä pahimmat vuoden 2012 metsäpalot.

Catastrophic situation in Yakutia, Russia’s coldest republic, where settlement after settlement gets engulfed in fire. 31 houses burnt in the village of Byas-Kyuel’, unknown number of cattle and pets perished in fire #wildfires2021Russia pic.twitter.com/9HpVsQo2H3

— The Siberian Times (@siberian_times) August 7, 2021