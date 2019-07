Rajut videot – näin raemyrsky iski Suomeen

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu runsaasti havaintoja erityisesti Lappeenrantaa maanantaina rusikoineesta, harvinaisen rajusta rae- ja ukkoskuurosta.

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen mukaan alueen yli kello 17 liikkunut sadealue sai kaupungin hetkellisesti veden varaan ja aiheutti runsaasti vahingontorjuntatehtäviä. Tehtäviä suorittamaan lähetettiin kaikki Lappeenrannan alueella toimivat palokunnat, eikä sääilmiöstä aiheutunut lopulta tiettävästi henkilövahinkoja.

Yle kertoo tehtäviä aiheutuneen muun muassa Lappeenrannan keskussairaalan suuresta vesivahingosta ja kauppakeskusten tulvineista viemäreistä. Runsas vedentulo häiritsi myös liikennettä muun muassa veden valtaan joutuneiden alikulkuneiden kohdalla.

Lappeenrannan Facebook-ryhmässä julkaistiin myräkän jälkimainingeissa useita kuva- ja videohavaintoja hurjasta sääilmiöstä.

Severe #Hailstorm a short time ago this evening 1st of July in Lappeenranta, #Finland Video captured by 📸 Tinke1313 Instagram; #severeweather #ExtremeWeather #Europe pic.twitter.com/uim1NcqWEy

— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) July 1, 2019