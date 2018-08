Videot näyttävät: Näin musta-asuiset sytyttivät Ruotsin palot

Poliisin mukaan tuhopolttoaaltoa on voitu suunnitella sosiaalisessa mediassa.

Lähes 150:tä autoa vaurioitettiin polttamalla tai rikkomalla ikkunat Göteborgissa ja sen lähialueilla maanantaina illalla ja yöllä. Silminnäköijden mukaan tekijät olivat mustiin pukeutuneita nuoria.

Tiistaina poliisi oli valmiudessa uusien palojen varalta. Ihmisiä pyydettiin tarkkailemaan ympäristöään. Autopaloja raportoitiin alueella enää vain neljä.

Alla näkyvät videot näyttävät palojen sytyttäjiä ja roihuja sammuttavia palomiehiä. Ruotsin poliisi selvittää vielä palojen taustoja. Poliisin mukaan tekoja on saatettu koordinoida ja suunnitella sosiaalisessa mediassa.

– He toimivat kuin tiimi. Ehdottomasti. Tämä oli organisoitua. He tiesivät tasan tarkkaan, mitä he tekivät, eräs silminnäkijä kuvaili Ruotsin The Localille.

Ruotsin poliisin kerrotaan tunnistaneen useita epäiltyjä.