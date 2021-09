Videot näyttävät, miten 15 pilvenpiirtäjää räjäytettiin kerralla

Kiinan Kunmingissa tehdystä ällistyttävästä talojen räjäytyksestä kerrotaan Indian Expressissä. Alla näkyvät videot kertovat omaa kieltään.

Viidentoista pilvenpiirtäjän muuttaminen alle minuutissa roskaksi ja tomuksi on aloittanut keskustelun kommunistisen Kiinan keskussuunnittelun virheistä ja ylettömyydestä.

Kontrolloidussa superräjäytyksessä oli sijoitettu 4,6 tonnia räjähteitä 85 000 eri kohtaan rakennuksissa ja niiden alueilla.

Talot olivat asuinkelvottomia kellareihin tulvineen veden vuoksi. Vuonna 2011 rakennettujen talojen arvo oli noin 150 miljoonaa dollaria.

It's wacky enough that China's central planning has to get rid of millions of unneeded housing units, but what really astonishes me is: look how these buildings are toppling over sideways. That's NOT supposed to happen in a controlled demolition. These buildings were death traps. https://t.co/ZPcH2kqEGx

— Matthew Chapman (@fawfulfan) September 15, 2021