Videot näyttävät ISIS-johtajan piilopaikan tuhon – tämä iskusta tiedetään

Yhdysvallat on surmannut merkittävän terroristijohtajan.

Valkoinen talo kertoi tänään tiedotteessa Yhdysvaltain asevoimien surmanneen ISIS-jihadistijärjestön johtajaksi Abu-bakr al Baghdadin kuoleman jälkeen nousseen Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshin.

Sosiaalisessa mediassa leviävien videoiden (alla) kerrotaan näyttävän tuhon ISIS-johtajan piilopaikalla. Videoilla näkyy muun muassa pahasti vaurioitunut kivitalo. Talon katto näyttää räjähtäneen osin auki ja maastossa talon ympärillä on kiviröykkiöitä.

New York Timesin mukaan iskun suorittaneet erikoisjoukkojen sotilaat saapuivat paikalle helikoptereilla. Iskua tukivat taisteluhelikopterit ja lennokit. Operaation kerrotaan muistuttaneen al-Baghdadin kuolemaan lokakuussa 2019 johtanutta iskua.

Viranomaislähteen mukaan amerikkalaiset eivät olleet vastuussa talon tuhoutumisesta ja laajoista vahingoista vaan kyse oli rakennuksen sisällä tapahtuneesta räjähdyksestä. Viranomaislähteen mukaan kohde todennäköisesti räjäytti itsensä itsemurhapommilla.

Itsenäisen Bellingcat-tutkijaryhmän perustaja ja johtaja Eliot Higgins on jakanut alla näkyviä videoita ja paikallisten lähteiden kertomuksia iskusta Twitterissä. Useiden siviilien on kerrottu kuolleen iskun aikana. Heidän joukossaan sanotaan olleen naisia ja lapsia.

Video footage from the site of the US raid in northwestern Syria, where 13 people, including 6 children and 4 women, were reportedly killed https://t.co/ufiMe8hbbe — Eliot Higgins (@EliotHiggins) February 3, 2022

More footage from the building reportedly attacked in last nights US raid in northwestern Syria https://t.co/RQ3GhbHSXe — Eliot Higgins (@EliotHiggins) February 3, 2022

A longer piece of footage showing the outside and inside of the building reportedly attacked in the US raid https://t.co/Mox6Ltz9ku — Eliot Higgins (@EliotHiggins) February 3, 2022

Iso uutinen! Isisin kalifi #2 – Abu Bakr al-Bagdadin seuraaja – sai surmansa Yhdysvaltain operaatiossa Syyriassa. https://t.co/0ozhqGgSJm — Juha Saarinen (@JP_Saarinen) February 3, 2022