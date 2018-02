Videon väitetään näyttävän pudonneen venäläisen matkustajakoneen

Twitterissä kiertää alta löytyvä video, jolla kerrotaan näkyvän sunnuntaina Moskovassa pudonneen matkustajakoneen kappaleita lumisella pellolla.

Venäläisen Saratov Airlinesin matkustajakone putosi sunnuntaina iltapäivällä lähellä Moskovaa. Antonov An-148-tyyppinen kone oli noussut hetkeä aiemmin Moskovan lentokentältä. Koneessa oli 71 matkustajaa ja miehistön jäsentä. Venäjän viranomaiset eivät usko kenenkään selvinneen turmasta.

Video footage now circulating that purports to show the wreckage of the Russian plane crash scattered across a snowy field. https://t.co/vmAHHUVLtR

— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 11, 2018