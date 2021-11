Videon kerrotaan näyttävän F-35-hävittäjän syöksyn lentotukialukselta mereen

Sosiaalisessa mediassa leviävän videon (alla) kerrotaan näyttävän Britannian laivaston F-35B-hävittäjän onnettomuuden marraskuun puolivälissä.

Videolla näkyy, kuinka hävittäjä aloittaa nousukiitonsa lentotukialus HMS Queen Elizabethilta, ei saa kerättyä riittävästi nopeutta ja syöksyy mereen tukialuksen rampilta. Pilotti käyttää heittoistuinta aivan viime hetkellä.

Asiasta tässä kertovan The Driven War Zonen mukaan videon aitoutta ei ole vahvistettu. Se kuitenkin vaikuttaisi sopivan mediaväitteisiin onnettomuuden kulusta. Video on ilmeisesti otettu kännykällä tietokoneen ruudulla näkyvästä lentotukialuksen valvontakameravideosta.

Britannian viranomaiset ovat kommentoineett tapahtunutta niukasti. The Sunin lähteiden mukaan noin 100 miljoonan euron hintaisen hävittäjän tuhoutumiseen johtaneen onnettomuuden syy olisi ollut paikalleen unohtuneen muovisen moottorin suojuksen imeytyminen moottoriin. Tällainen olisi varsin erikoista. Suojukset poistetaan ennen lentoa ja on epäselvää, kuinka näin alkeelliseen virheeseen olisi voitu sortua. Tätä tarinaa tukisi kuitenkin muun muassa se, ettei aluksen F-35B-koneita pantu hetkeksikään lentokieltoon tapahtuneen jälkeen.

Kone putosi Välimerellä marraskuun 17. päivänä. Britannian puolustusministeriö on toistaiseksi vahvistanut ainoastaan, missä ja milloin onnettomuus tapahtui.

