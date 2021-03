Videolla valtava natsi-Saksan pommi räjäytetään

Britannian Exeterissä on räjäytetty toisen maailmansodan aikainen saksalaispommi.

Tuhannen kilon Sprengbombe Cylindrisch 1000– eli niin sanottu Hermann-lentopommi oli löytynyt yksityiseltä tontilta rakennustöiden yhteydessä.

Alueen lähettyviltä evakuoitiin tuhansia asukkaita ennen pommin räjäyttämistä lauantai-iltana. Paikallismedian mukaan läheisiä rakennuksia vaurioittanut valtava räjähdys kuului lähes kymmenen kilometrin päähän.

Viranomaiset tarkastivat kiinteistöille aiheutuneet vauriot ennen asukkaiden päästämistä takaisin koteihinsa. Evakuoitujen joukossa oli noin 1400 yliopisto-opiskelijaa.

Poliisin tiedottajan mukaan useissa rakennuksissa havaittiin rikkoontuneiden ikkunoiden lisäksi halkeamia. Katoille lentänyttä metalliromua jouduttiin poistamaan nosturien avulla. Operaatio siirrettiin myöhemmin Britannian laivaston pommiryhmän vastuulle.

We've spent the last 2 days in Exeter supporting the huge multi-agency operation for an unexploded WW2 bomb. This is from the drone the moment it was detonated…

(the 2nd clip is thermal imaging)

