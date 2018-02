Videolla pumpattava avaruusasema, kuin scifi-elokuvasta

Yhdysvaltalaisyritys kaavailee valmistavansa avaruusasemia kaupalliseen käyttöön.

Yhdysvalloissa Bigelow Aerospace -yhtiö kaavailee valmistavansa tulevaisuudessa edullisia avaruusasemia kaupalliseen käyttöön, kertoo Digital Trends. Erikoisen Bigelowin avaruusteknologiasta tekee se, että ne ovat kokoontaittuvia ja ilmatäytteisiä.

Yhtiö on kokeillut teknologiaansa sekä kahdella kiertorataa kiertävällä koemoduulilla, että kansainvälisellä avaruusasemalla, johon on ollut asennettuna sen BEAM-moduuli huhtikuusta 2016. Se vie yhtiön mukaan kuljetuksessa tilaa noin kymmenesosan täyteen pumpatusta mitastaan.

Seuraavaksi yhtiöllä on tarkoitus lähettää avaruuteen kokonainen samaa teknologiaa käyttävä avaruusasema. Kooltaan noin kolmannesta kansainvälisestä avaruusasemasta vastaava B330s on tarkoitus kuljettaa avaruuteen kahden kuljetusraketin voimin vuonna 2021. Asemaa olisi mahdollista käyttää esimerkiksi tieteelliseen tutkimukseen reilusti nykyistä halvemmalla. Bigelow Aerospace on kaavaillut, että sen avaruusasemia voitaisiin käyttää myös muun muassa esimerkiksi hotelleina.

Tämän jälkeen tarkoituksena on pystyä valmistamaan kertalaukaisulla avaruuteen lähetettävä avaruusasema, jonka tilavuus olisi jopa 2,4-kertainen kansainvälisen avaruusaseman paineistettuun tilaan nähden.