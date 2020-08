Ydinpommittajat videolla Norjanmerellä – ”viesti Venäjälle”

Norjan ilmavoimat (Luftforsvaret) on julkaissut videon F-16-hävittäjistään yhteislennolla Yhdysvaltain B-52H-pommikoneiden kanssa.

– Kuusi amerikkalaista B-52 Stratofortress-pommittajaa harjoittelevat norjalaisten hävittäjien kanssa. Tämä on osa suurempaa eurooppalaista harjoitusta, johon osallistuu Naton ohella myös muita valtioita, Luftforsvaret kirjoittaa Twitterissä.

Lentotietojen perusteella Yhdysvaltain koneet olivat lentäneet Pohjois-Dakotasta Grönlantiin ja jatkaneet etelään Norjanmerelle. Kuusi B-52-konetta kuvattiin sunnuntaina Fairfordin lentotukikohdassa Britanniassa.

Naton tiedottajan mukaan pommikoneiden siirto on ”vahva osoitus Yhdysvaltain jatkuvasta sitoutumisesta Natoon ja Euroopan turvallisuudelle”.

Puolustusasiantuntija Hans Kristensen arvioi lennon olleen tahallinen voimannäyttö Venäjälle.

Hän huomauttaa, että lentoreitti oli kuin harjoitus pohjoisnavan kautta tehtävästä ydinhyökkäyksestä Venäjällä sijaitseviin kohteisiin. Kuusi B-52-pommittajaa pystyvät kuljettamaan mukanaan yhteensä 120 kappaletta AGM-86B-risteilyohjuksia, jotka voidaan varustaa ydinkärjillä.

6 B-52s flew to UK yesterday https://t.co/kFzl8fGlCh via polar route in pointed message to Russia. That’s 120 missiles.@AircraftSpots has route map https://t.co/WaBFxMOcYR has image of all 6 https://t.co/9ILbuFhbdW, and @lukewebsterphto has tail numbers https://t.co/PgxFIoivX1 pic.twitter.com/uQ5r3VhyIl

— Hans Kristensen (@nukestrat) August 23, 2020