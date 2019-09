Videolla hurrikaanin täystuhoa Bahamalla

Kaksi vuorokautta Bahaman yllä riehunut myrsky etenee pohjoiseen Floridan edustalla.

Bahaman yli vyöryneen hurrikaani Dorianin kerrotaan aiheuttaneen alueella ainakin seitsemän ihmisen kuoleman. Pääministeri Hubert Minnisin mukaan myrsky on aiheuttanut myös valtavia aineellisia tuhoja.

Pelastus- ja etsintätöitä jatketaan eri puolilla Bahamaa.

– Abacon saari on osittain tuhoutunut, alueella on vakavia tulvavaurioita. Lentokentän ympäristö näyttää järveltä, Minnis sanoi BBC:n mukaan.

Dorian on heikentynyt viime päivien aikana voimakkaimmasta kategorian viisi myrskystä kategoriaan kaksi ja etenee parhaillaan Floridan rannikon edustalla. Tuulen nopeus on edelleen lähes 180 kilometriä tunnissa.

CBS News on julkaissut ilmasta kuvattua videomateriaalia myrskyn aiheuttamista tuhoista Bahamalla. Tuhansia koteja on vaurioitunut ja yli 60 000 ihmistä on ilman juomakelpoista vettä.

