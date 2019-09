Hätäoperaatio videolla – kun USA:n ilmatila suljettiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ilmailuhallinto käski WTC-iskujen keskellä kaikkia lentokoneita laskeutumaan välittömästi.

Eri puolilla Yhdysvaltoja vietettiin keskiviikkona vuoden 2001 tuhoisien terrori-iskujen muistopäivää.

Mediassa nostettiin esille ilmailuhallinto FAA:n ennennäkemätön päätös sulkea koko maan ilmatila American Airlines -yhtiön lento 77:n iskeydyttyä puolustusministeriö Pentagoniin.

FAA:n lentoliikennejohtaja Ben Sliney antoi syyskuun 11. päivänä kello 9.42 käskyn toteuttaa niin sanottu SCATANA-hätäsuunnitelma. FAA:n kolme minuuttia myöhemmin lähettämä koodi ohjeisti tuhansia lentokoneita laskeutumaan välittömästi. Yksikään lentokentillä oleva kone ei saanut enää lähtölupaa.

Kanadan hallitus käynnisti pian tämän jälkeen Yellow Ribbon -operaation, jonka myötä suurin osa Yhdysvaltoihin matkalla olleista kansainvälisistä lennoista ohjattiin kanadalaisille lentokentille. Tavoitteena oli siirtää kaappausvaarassa olleet matkustajakoneet kauemmas mahdollisista iskukohteista Yhdysvalloissa. Arvioiden mukaan koneiden tuhopotentiaali olisi helpompi hallita syrjäisemmillä kanadalaiskentillä.

Yhteensä 255 matkustajakonetta laskeutui 17 eri lentokentälle Kanadaan, muut kääntyivät takaisin lähtömaihinsa tai jatkoivat Meksikoon.

NASA:n julkaisemassa videossa on mallinnettu muutaman tunnin kuluessa toteutettu lentoliikenteen jäädyttäminen Yhdysvaltojen yllä. Videoteos on pysyvästi esillä Smothsonian-museon America by Air -näyttelyn yhteydessä.