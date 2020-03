Videolla F-16-hävittäjän dramaattinen turmasyöksy

Pakistanin ilmavoimien F-16-hävittäjä tuhoutui keskiviikkona Islamabadissa taitolentoharjoituksen yhteydessä.

Mediatietojen mukaan kone oli valmistautumassa Pakistanin kansallispäivän juhlallisuuksiin 23. maaliskuuta.

Turmasta julkaistujen videoiden perusteella F-16 yritti suorittaa niin sanottua split-S-taitolentoliikettä matalalla lentokorkeudella ennen iskeytymistään maahan.

Samaa TV -kanavan mukaan kokenut ja arvostettu lentäjä sai surmansa onnettomuudessa. Maahansyöksyssä ei loukkaantunut sivullisia.

Pakistanin ilmavoimat kertoo avanneensa tapauksesta onnettomuustutkinnan.

Pak Air Force F-16 pilot Wg Cdr Nauman Akram of 9 Squadron in Sargodha tragically killed in a crash today during rehearsals for March 23 display. Condolences to the family of the pilot. Was known to be an excellent aviator. pic.twitter.com/KCq532LMTz

#BREAKING: Pakistan Air Force reports with regret that a PAF F-16 aircraft crashed near Shakarparian, Islamabad during the rehearsals of 23rd March parade. Rescue teams have been dispatched towards the site of the crash. A board of inquiry has been ordered by Air Headquarters. pic.twitter.com/m0klbrSwy1

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) March 11, 2020