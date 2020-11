Video vuoti julki – Valko-Venäjän poliisi pamputtaa ihmisiä

Valkovenäläinen toimittaja Hanna Liubakova on jakanut Twitterissä videon, jolla mellakkapoliisi lyö patukalla kiinniotettuja ihmisiä.

– Video on väitetysti kuvattu poliisiautossa. Mellakkapoliisit eivät epäröi hakata ihmisiä patukoilla, Liubakova tviittaa.

Liubakovan mukaan videon on julkaissut ByPol-kansanliike. Se koostuu entisistä turvallisuusjoukkojen jäsenistä ja turvallisuusvirkailijoista, jotka vastustavat Aljaksandr Lukašenkan hallintoa.

Liubakova arvelee jonkun poliiseista vuotaneen videon julkisuuteen.

– Vuotiko joku videon? Se on mahdollista.

Valkovenäläiset ovat järjestäneet viikoittain mielenosoituksia elokuusta lähtien, jolloin maassa järjestettiin presidentinvaalit. Mielenosoituksissa on vaadittu Lukašenkan eroa.

Virallisen tuloksen mukaan Lukašenka voitti vaalit ylivoimaisesti 80 prosentin äänienemmistöllä. Oppositio ja länsimaat pitävät vaaleja vilpillisinä.

Lukašenka sanoi perjantaina luopuvansa vallasta, kunhan uusi perustuslaki astuu voimaan. Lukašenka ei täsmentänyt, milloin hän tarkalleen ottaen olisi jättämässä tehtävänsä.

This video was reportedly taken in a police van. Riot police don’t shy away from beating people with batons. Some have blood. This video was published by ByPOL – formers investigators and security forces who resigned and had to flee #Belarus. Has someone leaked it? Possible pic.twitter.com/WqN0ffF3uM

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) November 27, 2020