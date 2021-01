Video turkulaisen pubin edustalta leviää: ”Voiko olla sallittua?”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan koronaa on nykyisessä ilmapiirissä vaikea hillitä.

Viestintäpalvelu Twitterissä hämmästellään turkulaisen Old Irish Pubin ja yökerhon edustalta otettua videota.

Videolla Pubin edustalle on jonoon on kokoontunut kymmeniä ihmisiä, jotka jonottavat pubiin sisään lähekkäin. Maskeja on vain harvoilla.

– Nappasin tämän videon kävellessäni ohi Turun Old Irish Pubin lauantaina 30.1 noin kello 20:40. En käsitä ihmisten piittaamattomuutta. Voiko tämmönen olla sallittua?, Videon jakanut opiskelija kysyy.

Nykyisten rajoitusten mukaan epidemian leviämisvaiheessa olevilla alueilla ravintoloiden on lopetettava alkoholin anniskelu kello 22 ja suljettava ovensa viimeistään kello 23. Ruokaravintoloissa saa olla enintään kolme neljäsosaa normaalioloissa sallitusta asiakasmäärästä ja alkoholikeskeisissä ravintoloissa puolet.

Kommenteissa epäillään, että nykyiset rajoitukset ovat alkaneet uuvuttaa ihmisiä. Viime aikoina julkisuudessa ihmiset ovat korostaneet live-tapaamisten tärkeyttä ja kertoneet jopa käyvänsä baarissa joka viikonloppu.

– Välinpitämättömyyttä on ollut pitkässäkin juoksussa, mutta nyt alkaa selkeästi näkymään myös koronaväsymys, eli huonompaan mennään, kommenteissa arvellaan.

– Kohta kärsii koko ala.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin entinen toimitusjohtaja, SDP:n kansanedustaja Aki Lindén pitää ilmapiiriä huolestuttavana.

– HS:n antia 31.1.: ”baareissa kiva käydä, tungosta on” (A19), ”on myös mahdollista, ettei riittäviä perusteluja pakolliselle testille (rajalla) löydy” (A14). Aika vaikeaa on tässä ilmapiirissä hillitä, saati tukahduttaa koronaepidemiaa, Lindén sanoo.

– Se olisi kuitenkin välttämätöntä.

