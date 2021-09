Video: Tuhannet ihmiset pakenevat Talebania aavikon halki

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu viime päivinä lukuisia videoita ääri-islamistisen Talebanin hallintoa pakenevista afganistanilaisista.

YK on varoittanut jopa puolen miljoonan ihmisen lähtevän maasta vuoden loppuun mennessä. BBC:n mukaan naapurimaissa asuu jo tällä hetkellä arviolta 2,2 miljoonaa afganistanilaista, minkä lisäksi 3,5 miljoonaa lasketaan maansisäisiksi pakolaisiksi.

Yhdysvallat evakuoi kumppanimaiden kanssa yli 120 000 siviiliä Talebanin valtaannousun jälkeen elokuussa. Talebanin taistelijat ovat ottaneet haltuunsa kaikki rajanylityspaikat ja päästävät läpi pääasiassa kauppaliikennettä.

Suurten pakolaisvirtojen kerrotaan pyrkivän tällä hetkellä Iraniin ja Pakistaniin epävirallisia reittejä pitkin. Daily Mail -lehden julkaisemassa videossa tuhannet pakolaiset vaeltavat maan lounaisosien aavikolla kohti Irania tai Pakistania.

Monien uskotaan pyrkivän Iranin kautta Turkkiin ja mahdollisesti myöhemmin Eurooppaan.

Afganistanin naapurimaista Uzbekistan on ilmoittanut sulkeneensa rajan turvallisuussyistä. Myös Pakistanin linja pysyy tiukkana.

– Olemme jo ylikuormittuneet aiemmista pakolaisista, emmekä pysty vastaanottamaan yhtään enempää, Pakistanin Yhdysvaltain-suurlähettiläs sanoo BBC:lle.

Afghans refugee finding their way to enter #Iran through mountains #Refugees #Afghanistan pic.twitter.com/fvqZYPV5D3

— Ladja (@Adelajaking) August 31, 2021