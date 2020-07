Video tallensi salaman iskun pallopelaajaan

Venäläisen jalkapalloseuran kauhunhetket tallentuivat 4. heinäkuuta valvontakameralle Moskovan lähellä.

Salama iski yllättäen nuoreen pelaajaan kesken iltapäiväharjoituksia. Videolla muut pelaajat ovat vetäytyneet kentän laidalle, ja vain yksi nuori lähestyy palloa rangaistusalueen reunalla.

Pelaajan saavuttaessa pallon kentällä näkyy voimakas välähdys ja sitä seuraava tumma savupilvi. Muut pelaajat juoksevat pian kentällä makaavan nuoren luokse, joka haetaan pois ambulanssilla.

– Viimeinen muistikuvani on se, kun lähdin kotoani harjoituksiin. Siinä kaikki. Sitten heräsin sairaalassa, FC Znamya Trudan maalivahti Ivan Zaborovsky sanoo.

Nuori näyttää rintakehässään näkyvää punaista jälkeä.

– Keuhkoni… oli vaikea hengittää, mutta siinä se oikeastaan oli. Nyt tilanne on jo paljon parempi ja asiat ovat normaalisti, Zaborovsky jatkaa.

