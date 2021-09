Video saattoi paljastaa USA:n hävittäjäsalaisuuksia – mitä tässä näkyy?

Sosiaalisessa mediassa kiertävä lyhyt videopätkä saattaa paljastaa uuden aiemmin tuntemattoman amerikkalaisen häivelentokoneen muotoja.

Lähellä Lockheed Martinin salaisiin projekteihin erikoistuneen Skunk Works -osaston päämajaa Kaliforniassa sijaitsevalla Helendalen tutkatestipaikalla kuvatulla videolla (alla) näkyy suuri tummanpuhuva malli kuorma-auton vetämällä lavalla. Video julkaistiin ensin TikTokissa. Kuvaa katsoessa kannattaa muistaa, että malli on mitä todennäköisimmin ylösalaisin.

Asiasta tässä kertovan War Zonen mukaan rekan lavalla näkyvä kappale muistuttaa jossain määrin aiemmin julkisuudessa olleita havainnekuvia Yhdysvaltain NGAD-ohjelmassa (Next Generation Air Dominance) suunnitelluista koneista (alla).

Vaikka havainto onkin mielenkiintoinen ja videon saama huomio suurta, ei kyse todennäköisesti ole mistään äärimmäisen salaisesta osasta tällä hetkellä käynnissä olevaa lentokoneohjelmaa. Tällaisia testimalleja ei nimittäin siirrettäisi tähän tapaan päivänvalossa ja ilman peitteitä.

Tapaukseen liittyy vielä yksi kutkuttava yksityiskohta. Tunnettu ilmailu- ja puolustustoimittaja Steven Trimble kertoo Twitterissä näyttäneensä videon tuoreeltaan Yhdysvaltain ilmavoimien kenraali Mark Kellylle.

– Hän totesi heti, ettei tiedä mikä tuo on. Sitten hän nappasi tietokoneeni ja tuijotti sitä parikymmentä sekuntia. Hänen ilmeensä oli (VAROITUS: minun tulkintani) jossain hämmentyneen ja vaikuttuneen välimaastossa, Trimble sanoo kenraalin reaktioista.

I showed this to Gen Mark Kelly, Air Combat Command chief. His immediate reply was that he had no idea what it was. And then he took my laptop and stared at it for about 20 seconds. His expression was (WARNING: my impression) somewhere between confused and impressed. https://t.co/XY1MN3nYzV

— Steve Trimble (@TheDEWLine) September 22, 2021