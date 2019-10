Video robottien uhasta kauhistutti – olikin pilkkaa

Erikoistehosteyhtiön parodiavideo on herättänyt väittelyä nopeasti kehittyvien robottien sotilaskäytöstä ja teknologiaan liittyvistä eettisistä ongelmista.

Verkkokeskustelu kuumentui, kun monet erehtyivät pitämään pistoolilla harjoittelevaa tai ihmisiltä pakenevaa Atlas-robottia aitona. Kyseinen ”robotti” kuitenkin pohjautui motion capture -teknologialla varustettuun ihmisnäyttelijään.

Bosstown Dynamics -nimellä esiintyvä, erikoistehosteisiin keskittyvä Corridor Digital -yritys käsittelee aihetta muun muassa videollaan ”Boston Dynamics: Uusi robotti tekee sotilaan tarpeettomaksi”.

Nimi viittaa todelliseen Boston Dynamics -yhtiöön. Se valmistaa muun muassa paljon huomiota saaneita, kantojuhtana toimivia BigDog-robotteja ja ketterää ihmisenkaltaista Atlas-mallia. Yhtiö esitteli Atlas-robottia videolla, jossa työntekijät kokeilevat robotin tasapainoaistia tönimällä ja kaatavat sen väkivalloin kesken kantotehtävän.

Parodiassa sama robotti saa kohtelusta tarpeekseen ja ajaa kiusaajansa ulos rakennuksesta käsiaseen kanssa.

Myös videoissa esiintyvä SpotMini-robotti on aito. Vuonna 2016 esitelty nelijalkainen laite painaa vain 25 kilogrammaa ja pystyy avaamaan ovia muille yhtiön roboteille. Esittelyvideolla SpotMini jatkoa kaikin voimin tehtäväänsä ihmisen häirintäyrityksistä huolimatta.

