Video näyttää ohjuksen osuman matkustajakoneeseen

Iranin uskotaan ampuneen alas Teheranissa pian nousun jälkeen pudonneen ukrainalaisen matkustajakoneen. New York Timesin vahvistaman videon kerrotaan näyttävän hetken, jolloin ohjus osui koneeseen. Video löytyy tämän linkin takaa.

Amerikkalaislehti kertoo Twitterissä vahvistaneensa, että video on kuvattu koneen lentoreitin varrella. Videolla näkyy ohjuksen osuman aiheuttama räjähdys. Kone lentää sen jälkeen useita minuutteja ja kääntyy kohti lentokenttää ennen maahansyöksyä.

Kaikki Ukraine International Airlinesin lennon PS752 176 matkustajaa ja miehistön jäsentä menehtyivät turmassa. Mediatietojen mukaan kone ammuttiin alas venäläisvalmisteisella Tor-ilmatorjuntaohjusjärjestelmällä. Turma tapahtui muutama tunti sen jälkeen, kun Iran oli ampunut ballistisia ohjuksia kahteen amerikkalaisten joukkojen Irakissa käyttämään tukikohtaan.

To analyze the video, we confirmed it was filmed near the plane's flight path from Tehran. It shows an explosion when a missile hit the plane, but the plane did not explode: It continued flying for several minutes and turned back toward the airport. https://t.co/mcwFWcpQbu

