Video näyttää: Näin virusmutantti syöksi maan kriisiin viikoissa

Irlannissa uudet koronavirustartunnat ovat olleet viimeisen kahden viikon ajan lähes räjähdysmäisessä nousussa. Vielä joulukuun puolivälissä Irlannissa todettiin suurin piirtein saman verran tartuntoja kuin Suomessa. Tilanne muuttui joulun jälkeen, jonka jälkeen uusia tartuntoja on todettu päivittäin jopa 8 000 aiemman 250 tartunnan sijaan.

Harvardin yliopiston kansanterveystutkijan ja epidemiologin, tohtori Eric Feigl-Dingin mukaan luvut ovat hälyttäviä. Hän huomautta, että uusista tartunnoista nyt joka neljännessä on todettu koronaviruksen uutta B117-varianttia, joka on aiempaa tarttuvampi.

Uuden variantin osuus tartunnoista on noussut kahdessa viikossa lähes kymmenen prosenttia. Feigl-Dingin kertoo tehneensä maan kehityksestä animoidun kaavion (alla), joka osoittaa, että Irlannissa uusien tartuntojen osuus miljoonaa henkilöä kohden on nyt ohittanut sekä Iso-Britannian että Yhdysvallat.

Uuden mutantin R-luku on noin 1,38, mikä tarkoittaa, että yksi tartunnan saanut sairastuttaa noin keskimäärin noin 1,38 ihmistä. Alkuperäisen virusmuodon osalta luku on noin 0,86.

– Uusi mutaatio on melkoinen peto. Kuvitellaan, että meillä on 1000 tapausta päivässä. Jos R-luku olisi 0,86, saisimme tartunnat puolitettua 500 uuteen tartuntaan kahdessa viikossa. Mutta kun uusi, R-luvultaan 60 prosenttia suurempi variantti B117 lasketaan mukaan, meillä olisi kahdessa viikossa 3000 uutta tartuntaa, Feigl-Ding havainnollistaa mutaation tartuttavuutta.

– Irlanti on todellisessa kriisissä, kuten asiantuntija, epidemiologi Eric Feigl-Ding toteaa, irlantilainen yleislääkäri Maitiu O Tuathail yhtyy Twitterissä.

Suomessa Irlannin tilannetta on pidetty hälyttävänä esimerkkinä. Muun muassa ylilääkäri Harri Tohmo on varoittanut muunnoksen tartuttavuudesta erityisesti lasten ja nuorten keskuudessa ja kehottanut harkitsemaan, että perusopetuksessa siirryttäisiin etäopetukseen.

Myös oikeustieteen professori Martin Scheinin on nostanut Irlannin esiin varoittavana esimerkkinä.

– Jos emme halua seurata Irlantia, Suomen pitää toimia nyt eikä helmikuussa. En lietso paniikkia kun sanon, että tietoon perustuvalla oikea-aikaisella päättäväisellä toiminnalla nyt vältetään paniikki ja kuolemat kuukauden päästä, Scheinin totesi aiemmin tällä viikolla.

Suomi on reagoinut koronan niin sanottuun brittivarianttiin ja toiseen Etelä-Afrikasta lähteneeseen muunnokseen toistaiseksi rajoittamalla lentoliikennettä. Maanantaista alkaen matkustajaliikenne Isosta-Britanniasta ja Pohjois-Irlannin yhdistyneestä kuningaskunnasta, Irlannista ja Etelä-Afrikasta keskeytetään.

Here is an animation. https://t.co/igJmmRyTaP

6) the virus is such a beast—suppose we have 1000 cases/day now… with an R=0.86 we could reduce it to 500/day in 2 weeks.

➡️But w/ added contagiousness of B117 variant that has ~60% higher R, in 2 weeks, we’d have 3000 new cases/day instead—3x baseline.

➡️6x vs old strain. pic.twitter.com/tllbCkkVaB

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) January 10, 2021