Video näyttää: Näin panssarivaunu tuhotaan moottoritiellä

Ukrainaan hyökänneiden venäläisjoukkojen kerrotaan kärsineen suuria tappioita viime päivien taisteluissa.

Ukrainan asevoimat kertoi tiistaina tuhonneensa jo lähes 200 panssarivaunua ja noin 850 panssariajoneuvoa. Venäläisiä sotilaita on kuollut arviolta yli 5 700.

Hyökkääjien taistelutahto on vaikuttanut monin paikoin kyseenalaiselta, sillä kalustoa on hylätty maastoon sotilaiden poistuessa itse alueelta. Ukrainan kannalta ratkaisevassa asemassa ovat olleet erityisesti panssarintorjunta-aseet, joilla Venäjän kolonnat on saatu pysäytettyä.

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu todennäköisesti Kiovan lähellä kuvattu video torjuntataisteluista. Kypärään kiinnitettävällä GoPro-kameralla kuvatulla videolla erikoisjoukkojen sotilaat astuvat esiin moottoritien suoja-aidan takaa ja tulittavat RPG-22- tai RPG-26-kertasingolla venäläistä ajoneuvoa. Taustalla kuuluu koirien haukuntaa ja taistelun ääniä.

Videon ladanneen henkilön mukaan sotilaat onnistuvat lamauttamaan tai tuhoamaan T-72-panssarivaunun. Myöhemmin julkaistun kuvan perusteella vaunussa olisi ollut V-merkintä, joka tarkoittaa yksikön tunkeutuneen maahan Valko-Venäjän alueelta.

GoPro helmet footage taken by Ukrainian Special Forces showing a small unit disabling a Russian T-72 tank. Uknown location even if the video suggests Kiev area. pic.twitter.com/yNYdnYtDnB

The Russian Army is now even abandoning its most capable SAM systems (Tor-M2) in the field. These systems are meant to protect Russian troops from drone attacks 🇷🇺 pic.twitter.com/nSqNGf3QmH

