Video näyttää: Näin mellakoija ammuttiin Capitolilla

Yhdysvaltain kongressitalolla ammuttu mellakoitsija on tunnistettu 35-vuotiaaksi ilmavoimien veteraani Ashli Babbittiksi San Diegosta. Tilanteesta on julkaistu alla oleva rankka video, joka ei sovellu herkille.

Videolla näkyy, kuinka Babbitt yrittää kiivetä sisään kongressitalon käytävllä olevasta tuoleilla suljetusta oviaukosta. Käytävän sivuovella oleva poliisi ampuu kuitenkin naisen ennen kuin hän pääsee etenemään.

Naisen entinen aviomies Timothy McEntee kertoi Washington Postille, että Babbitt palveli Yhdysvaltojen ilmavoimissa ja kansalliskaartissa ja oli ollut muun muassa Afganistanissa ja Irakissa. McEntee ei tiennyt ex-vaimonsa matkustaneen Washingtoniin osallistumaan mielenosoitukseen.

GRAPHIC FOOTAGE: Police fatally shoot a Trump supporter inside the Capitol building. This is a sickening crime that should be prosecuted as such. pic.twitter.com/X8JK7HplJ7

— Dan Cohen (@dancohen3000) January 7, 2021